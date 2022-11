Non nasconde i segni del tempo che passa e si mostra così: “Ci rido su”

In un post pubblicato su Instagram, con autoironia ed intelligenza la nota attrice fa una profonda riflessione sui segni del tempo sul corpo.

“È una mia impressione oppure un volto felice nonostante i segni del tempo è rassicurante? E quanto possono essere inquietanti le facce di gomma ritoccate e gonfiate…”: inizia così il lungo post dell’attrice e conduttrice che tutti conosciamo e che ha voluto lanciare un messaggio di body positivity attraverso i social.

Non è la prima volta che il noto volto dello spettacolo affronta l’argomento via web, mostrando di essere tra le artiste che più serenamente accettano il riflesso del passare degli anni sul proprio aspetto fisico. In questi ultimi mesi sono state parecchie le donne famose, italiane o straniere, che hanno voluto mostrarsi sui social completamente struccate, con i segni visibili dell’acne sul viso o con la cellulite, proprio per sottolineare quanto sia importante amare sé stesse per come si è e liberarsi dell’ossessione della perfezione fisica a tutti i costi.

Anche lei, bellissima e famosa già da piccola per essere figlia di due star della musica nostrana, ha più volte manifestato la propria libertà nei confronti di modelli che sembrano osannare la giovinezza eterna. Già lo scorso mese di luglio, quindi, aveva scritto su Instagram parole molto chiare al riguardo: “Amo i miei capelli che imbiancano, accetto con sana ironia gli inevitabili cambiamenti del corpo e ci rido su”.

Fiera di mostrare i segni del tempo: l’attrice festeggia le sue rughe

Molti di voi avranno intuito che parliamo di Rosita Celentano, figlia primogenita del grande Adriano e della bellissima Claudia Mori. Con due genitori così celebri, la popolarità è sempre stata sua compagna di vita, ma anche lei si è costruita una propria carriera nel mondo dello spettacolo. I suoi esordi come attrice risalgono agli anni ’70, quando era solo una bambina, in alcuni film a cui lavoravano i genitori. A parte una breve parentesi come cantante verso la fine degli anni ’80, la sua attività lavorativa si è sviluppata molto a teatro e in radio.

Non sono mancate neanche delle incursioni in tv, come quando, nel 1989, condusse il Festival di Sanremo al fianco di Danny Quinn, Paola Dominguin e Gianmarco Tognazzi, anche loro figli d’arte come lei. La sua bellezza non è mai passata inosservata ed oggi, a 57 anni, Rosita Celentano resta ancora una donna molto affascinante.

Forse, a contribuire a ciò è proprio la grande serenità con cui affronta gli anni della maturità: “È così che voglio essere! Una GIOVANE VECCHIA FELICE! e so che ci riuscirò. Perché ci sto lavorando dal giorno che sono nata”, scrive sotto la galleria di foto che la ritraggono sia da sola che con una cara amica.

Una positività da prendere sicuramente ad esempio, complimenti!