Per profumare tutte le stanze della tua casa puoi provare con questo spray fai da te: è eccezionale

Per profumare tutte le stanze della tua casa puoi provare con questo spray fai da te: il risultato vi lascerà senza parole, è eccezionale.

Non esiste cosa più bella di aprire la porta di casa ed essere invasi da un inebriante profumo. Un sensazione super piacevole, di cui non si può fare a meno. La casa profumata è sinonimo di pulizia e sentire un buon odore quando entri in una stanza è senza dubbio sinonimo di igiene e freschezza. Non sempre, però, dopo le pulizie, il buono odore permane a lungo.

Capita che, dopo aver pulito casa, ci sia un bel profumo ma che questo non duri a lungo, soprattutto in stanze più ‘particolari’ come la cucina e il bagno, dove i cattivi odori sono sempre dietro l’angolo. Cosa fare, quindi, per profumare questi ambienti in maniere efficace e duratura? Se sei amante del ‘fai da te’, sei nel posto giusto. Esiste uno spray che puoi realizzare tu stessa, in pochissimo tempo, e che ti regalerà un profumo meraviglioso per tutta la tua casa. Come realizzarlo? Te lo spieghiamo subito.

Spray fai da te per profumare la tua casa in pochi minuti: un rimedio a cui non potrai più rinunciare

Stanca dei soliti profumatori, costosi e spesso troppo aggressivi? Niente paura: puoi realizzare uno spray completamente naturale per conferire un odore gradevole a tutti gli ambienti della tua casa. Un prodotto delicato e per niente nocivo, che puoi creare con pochi e semplici passaggi. Quello che ti serve, oltre a pochi ingredienti, è un contenitore per spray vuoto, dove ovviamente riporrai la tua ‘soluzione magica’.

Il primo step? Ovviamente consiste nel riempire con dell’acqua ( 300 ml) il contenitore spray, dove successivamente aggiungerai 2 cucchia di bicarbonato di sodio. Ebbene si, ancora una volta questo ingrediente naturale si rivela eccezionale per le pulizie della tua casa. Assicurati di aver chiuso accuratamente il contenitore ed agitalo, in modo da far sciogliere bene il bicarbonato e far amalgamare alla perfezione i due prodotti. A questo punto, il momento più ‘profumato’ del procedimento!

Potrai aggiungere l’olio essenziale che preferisci, scegliendo la fragranza che più ami: ne basteranno 10 gocce, che unirai al composto presente nel contenitore spray. Si tratta di oli naturali di origine vegetale, ottimi per diffusori e profumatori, ma ideali anche per la cura e l benessere del corpo. Ne esistono davvero tanti, dal limone all’eucalipto, dalla lavanda alla menta. Se non riesci a scegliere, puoi anche optare per un mix dei tuoi aromi preferiti, creando un profumo unico, che resterà a lungo nella tua casa.

Prova lo spray fai da te per eliminare i cattivi odori in cucina o in camera: il risultato è straordinario e ti chiederai perché non lo hai realizzato prima.