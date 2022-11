Ti svelo il segreto per scongelare velocemente la carne: così impiegherai la metà del tempo

Sapete che esiste un segreto per scongelare velocemente la carne? Se seguirete tutto quello che diremo, impiegherete la metà del tempo.

Siamo tutti d’accordo col dire che il congelatore è tra le più grandi invenzioni, vero? Partendo del presupposto che non bisogna mai sprecare nulla, soprattutto il cibo, questo prezioso elettrodomestico permette di conservare i pasti per quanto tempo si vuole senza provocargli grossi danni.

Anche voi siete soliti congelare tutto quello che preparate e comprate, ma spesso e volentieri incappate nell’errore di dimenticare di scongelare? State tranquilli: è all’ordine del giorno! D’altra parte, con la vita frenetica che siamo soliti svolgere, è lecito che ci accada una cosa del genere. Come bisogna comportarsi, però, in questi casi? Soprattutto quando avete programmato una cena a base di carne, ma avete dimenticato di scongelarla, com’è possibile velocizzare il procedimento?

Sappiamo benissimo che per far scongelare in modo naturale un pezzo di carne occorrono più di 10 ore, ma qualora tutto questo tempo non fosse possibile, esiste un ‘trucchetto’ per velocizzare il procedimento. Fallo anche tu: ti assicuriamo che in questo modo impiegherai la metà del tempo.

Come scongelare la carne velocemente? Prova anche tu questo ‘metodo’, sarà facilissimo

Vi è mai capitato di avere avuto un contrattempo in cucina? Sicuramente sarà successo anche a voi di avere una cena programmata in un ristorante da diverso tempo, che però è saltata da un momento all’altro, e di esservi ritrovati a cacciare fuori dal congelatore della carne conservata all’ultimo minuto. Ecco. Se ci si trova in questa situazione e non si ha, quindi, la possibilità di poter permettere al pezzo di carne di scongelarsi autonomamente, com’è possibile velocizzare il processo?

Appurato che far scongelare la carne naturalmente è sicuramente la scelta più consigliata e giusta da fare, c’è la possibilità di velocizzare il procedimento soprattutto quando se ne ha bisogno oppure quando, per una brutta dimenticanza, ci siamo dimenticati di tirarlo fuori dal freezer prima. In che cosa consiste questo ‘trucchetto’? La risposta è semplicissima: con una pentola d’acqua calda. I movimenti da eseguire sono:

Chiudere ermeticamente la carne in un sacchetto di plastica, quello dedicato alla conservazione degli alimenti. Se avete più pezzi di carne da scongelare, vi consigliamo di separarli e di rinchiuderli in sacchetti distinti e separati; Prendere una pentola d’alluminio, riempirla d’acqua e metterla sul fuoco; Spegnere il fuoco appena l’acqua è diventata bollente; Posizionare la pentola d’acqua calda sui sacchetti contenenti la carne. In questo modo, il metallo della pentola permetterà alla carne di scongelarsi velocemente.

Sia chiaro: questo è un trucchetto che può essere utilizzato una volta tantum, ma ricordate che la carne deve avere il suo tempo per scongelarsi.

Lo sapevate?