Unisci questo all’aceto e al bicarbonato: solo così i tuoi panni da cucina ritorneranno ad essere puliti senza candeggina

Come ottenere dei panni da cucina super puliti senza l’ausilio della candeggina? Unisci questo all’aceto e al bicarbonato: è pazzesco!

Avete notato anche voi che i panni che siamo soliti utilizzare in cucina facilmente si sporcano? Che sia per pulirci le mani dopo aver cucinato o per appoggiarsi qualcosa di sporco sopra o, addirittura, di bollente, sono davvero tantissimi gli usi che ne possiamo farne e che, purtroppo, compromettono la loro integrità.

Così come gli asciugamani, anche i panni da cucina sono importantissimi da lavare e da igienizzare. Siete curiosi, però, com’è possibile renderli nuovamente super bianchi dopo averli utilizzati senza l’ausilio della candeggina? Certo, questo prodotto è fondamentale in cucina, soprattutto quando si vuole disinfettare al meglio qualcosa che si utilizza tantissimo, ma non si può affatto nascondere il fatto che è parecchio aggressivo. È proprio per questo motivo che siamo pronti a svelarvi un ‘trucchetto’ che vi rende pulitissimi ed igienizzati i vostri panni da cucina senza un goccio di candeggina.

Fai tornare i tuoi panni da cucina bianchi e puliti senza l’ausilio della candeggina: è facilissimo

Se anche voi eravate soliti pulire ed igienizzare i vostri panni da cucina con delle candeggina, siamo certi che dopo aver letto questo nostro trucchetto non lo farete proprio più. Certo, come dicevamo poco fa, la ‘famosa’ varechina ha un’azione pulente e sgrassante più unica che rara, ma la sua composizione è talmente aggressiva che può essere davvero pericolosa, soprattutto se si utilizza in grandi dosi. Sappiamo a cosa state pensando: com’è possibile sostituirla, ottenendo sempre lo stesso effetto? Quando si lavano i panni da cucina con la candeggina, questi escono di un colore bianco davvero incredibile, esiste qualcosa che li rende ugualmente così? Assolutamente si, state tranquilli!

Se anche voi volete avere dei panni da cucina puliti, bianchi ed igienizzati senza l’uso della candeggina, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Abbiamo appena scoperto un metodo, infatti, che ci permette di pulirli in modo perfetto senza il rischio di intossicarci. Leggete un po’ che cosa ci occorre:

1 Bicchiere di aceto;

2 cucchiai di bicarbonato;

60 ml di detersivo in polvere.

Recuperati questi tre ‘ingredienti’, non ci resta che preparare le ‘miscela’.

Prendete una pentola bella capiente, riempitela d’acqua e al suo interno versate l’aceto, il detersivo e il bicarbonato;

Fate riscaldare tutto sul fuoco. Vedrete che, ad un certo punto, si formare un composto piuttosto schiumoso;

Raggiunta la consistenza che ci interessa, mettete i vostri panni in una bacinella e versate sopra il composto appena fatto e lasciateli in ammollo per circa 7/8 ore;

Trascorso il tempo, risciacquate i vostri panni sotto l’acqua corrente e lasciateli asciugare.

In un vero e proprio batter baleno, avrete dei panni da cucina puliti e bianchi più di prima.

Ci proverete anche nelle vostre case?