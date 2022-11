Come sostituire il detersivo per piatti con un prodotto fatto in casa e soprattutto ecologico

Se vuoi sostituire il detersivo per piatti puoi farlo con questo prodotto fatto in casa: una soluzione ecologica che amerai subito!

Lavare i piatti è una delle commissioni casalinghe che svolgiamo ogni giorno. Di fatti le stoviglie sono fra gli strumenti che in cucina utilizziamo quotidianamente e prima di ogni nuovo utilizzo urge ovviamente un lavaggio per rimuovere i residui di sporco. Evitare contaminazioni con i cibi che utilizziamo per preparare i nostri piatti è essenziale per cui dobbiamo lavarli al meglio e sbarazzarci di ogni traccia di sporco.

C’è chi opta per questo motivo per la lavastoviglie, che è uno degli elettrodomestici ad oggi più utilizzati e chi invece preferisce un lavoro manuale e quindi procede a lavare a mano i piatti. Questo ci porta a dover utilizzare un detersivo per piatti specifico. Ma se ti dicessi che possiamo prepararlo in casa e smettere di utilizzare prodotti chimici? Sia perché tracce di detersivo nei piatti non risciacquati adeguatamente sia perché è necessario avere un occhio di riguardo in più per l’ambiente, cercare di adoperare ingredienti naturali nelle nostre mansioni quotidiane può essere un risvolto della medaglia davvero positivo. Se ti stai chiedendo come fare per realizzare un detersivo per piatti fatto in casa, ti dico subito come fare!

Come sostituire il detersivo per piatti? Fallo in casa: la soluzione ecologica per te e per l’ambiente, ti serviranno questi semplici ingredienti

Come realizzare un detersivo per piatti fatto in casa? Questa soluzione ecologica si serve dell’impiego di ingredienti tutti naturali che abbiamo in casa che si rivelano all’uso domestico davvero efficienti. Vediamo subito cosa ci occorre.

2 Limoni interi

350ml di Acqua

250g di Sale fino

250ml di Aceto di vino bianco

Con dei semplicissimi ingredienti che abbiamo in casa possiamo risolvere numerosi problemi casalinghi e provvedere alle pulizie di casa in modo molto semplice ed efficace evitando inoltre di spendere una montagna di soldi per l’acquisto di questi prodotti. Per questo motivo, i rimedi della nonna sono sempre ben accetti. Per realizzare il nostro detersivo fatto in casa non dobbiamo fare altro che unire in un mixer i limoni con l’acqua ed il sale. Frulliamo il tutto per ottenere un composto omogeneo che andiamo poi a versare in una pentola ed allunghiamo con l’aceto. A questo punto, accendiamo la fiamma e portiamo a bollore il composto. A questo punto, una volta giunto ad ebollizione spegniamo la fiamma e lasciamo intiepidire per poi procedere a trasferire il tutto in una bottiglia adatta. Et voilà, ecco pronto il nostro detersivo per piatti fatto in casa!