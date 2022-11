Ha 83 anni ed è diventato padre per la terza volta: una storia pazzesca, non è mai troppo tardi

Una storia pazzesca che arriva da lontano quella di un uomo molto noto nel suo Paese, diventato padre per la terza volta ad 83 anni.

Si chiama Alberto Cormillot e la sua vita finora non è stata affatto priva di successi personali e professionali. Ad 83 anni sembra pieno di energie e voglia di vivere e, quanto pare, ha deciso di farlo appieno fino alla fine. In Argentina, suo Paese natale, è molto conosciuto come medico nutrizionista, specializzato in casi di obesità.

Laureatosi nel 1961 presso l’Università di Buenos Aires, Cormillot ha dedicato la sua vita alla cura di malattie legate all’alimentazione ottenendo traguardi eccellenti che lo hanno reso un personaggio celebre nella nazione sudamericana.

Accompagnato da una grande passione per il suo lavoro, ha pubblicato centinaia di articoli scientifici ed ha scritto una cinquantina di libri tra cui l’ultimo è intitolato “L’alimentazione intelligente per vivere 100 anni”. E’ inoltre fondatore di diverse cliniche e di vari gruppi di auto-aiuto ed ha partecipato alla fondazione dell’Istituto argentino di alimentazione e nutrizione.

Anche dal punto di vista privato, questo stimato medico può dirsi più che soddisfatto: felicemente in coppia con la donna che ha sposato nel 2019, a settembre dell’anno scorso ha avuto da lei il loro primogenito a dispetto della sua età. Già padre di altri due figli adulti, l’uomo è così diventato padre per la terza volta ad 83 anni.

Di nuovo padre ad 83 anni: l’incredibile storia di Alberto Cormillot

Una storia che certamente non è passata inosservata: a destare lo stupore generale non è stata soltanto l’età del famoso medico, ma anche i tantissimi anni di differenza con sua moglie Estefania Pasquini. Quest’ultima ha infatti appena 36 anni, ben 47 in meno a lui.

Alla notizia della nascita del piccolo Emilio, avvenuta il 17 settembre del 2021 al Mater Dei Sanatorium a Buenos Aires, molti sono stati felicissimi per la coppia. Altri invece, com’era prevedibile, hanno aspramente criticato la grande differenza d’età tra i due genitori. Sia questo tema che quello del diventare genitori in età più avanzata rappresentano da tempo due argomenti molto discussi su cui le polemiche sembrano non voler terminare.

Da un lato c’è chi pensa che anche a qualsiasi età si possa crescere un figlio nel migliore dei modi, dall’altro chi sostiene che i bambini piccoli abbiano bisogno di genitori giovani che possano affrontare al meglio l’impegno che comporta allevarli.

Fatto sta che Alberto non potrebbe essere più felice e non esita a mostrarsi sui social insieme alla sua bella famiglia allargata. Dopo aver collezionato tanti successi in ambito lavorativo, ha scelto infatti di dedicarsi esclusivamente ai suoi cari, in primis al bimbo che oggi ha poco più di un anno.

Voi cosa pensate di scelte del genere? Ad ogni modo, facciamo i migliori auguri al dottor Cormillot e alla sua amata famiglia.