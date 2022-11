La nuova casa di Michelle Hunziker a Milano: dove si trova e com’è fatta all’interno l’abitazione dell’amatissima conduttrice.

Un’artista a 360 gradi, amatissima in Italia ma non solo. Michelle Hunziker è una vera e propria star sul piccolo schermo, ma non tutti sanno che la conduttrice è super attiva anche sui social. Sul suo canale ufficiale di Instagram, Michelle è seguita da ben 5,5 milioni di followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio dai social, è possibile scorgere alcuni angoli della sua meravigliosa casa.

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, la conduttrice ha lasciato la sua villa di Bergamo per trasferirsi a Milano, in un appartamento di cui conosciamo alcuni dettagli proprio grazie ad Instagram. Curiosi di sapere di più sulla dimora della showgirl? Siete nel posto giusto.

Avete mai visto la casa di Michelle Hunziker? Un elegante appartamento con vista su Milano

“Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre”. È con queste parole che, qualche giorno fa, Michelle Hunziker ha parlato della sua casa, che definisce il suo ‘tempio’, del quale si prende cura ogni giorno, come se fosse il suo corpo. In un video condiviso su Instagram, la conduttrice ha condiviso diverse immagini della sua casa milanese, dove a dominare sono, appunto, i colori chiari e le tonalità neutre, bianco e beige su tutti.

Nell’appartamento, che affaccia sui grattacieli di CityLife a Milano, Michelle possiede una stanza che rappresenta un vero e proprio sogno per ogni donna: la cabina armadio. È proprio lì che molto spesso la showgirl mostra ai followers i suoi outifit, mai banali: anche in questo angolo della casa dominano i colori chiari, che caratterizzano anche la morbida moquette che riveste il pavimento. Pavimento che, nel resto della casa, è caratterizzata dal parquet, che si intravede in diversi video postati da Michelle sui social. Chiare sono anche le tende, che Michelle accarezza nel video postato qualche giorno fa, di ritorno a casa dopo un viaggio:

Nel video, Michelle accarezza anche i cuscini presenti sul divano: anche in questo caso, la Hunziker si è affidata a tonalità neutre, che rilassano la vista e creano un ambiente confortevole. “È come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia“, scrive Michelle parlando della sua casa.

E voi, avevate mai visto qualche angolo di casa Hunziker? Se non volete perdervi altri dettagli, cosa aspettate a seguire la conduttrice sul suo canale ufficiale di Instagram? Non ve ne pentirete.