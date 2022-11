Lady Gaga si mostra senza trucco ed è bella come non mai: ecco le foto della star ‘al naturale’

Senza trucco e bella come non mai: Lady Gaga si mostra al naturale sui social ed è favolosa, avete visto queste foto spettacolari?

Definirla semplicemente una “cantante” sarebbe fare un torto al suo immenso talento artistico. Lady Gaga, una delle voci più magnifiche del panorama musicale, è una star a livello planetario. E i suoi social sono lo specchio della mole di pubblico che la segue con passione: sul suo profilo Instagram conta oltre 53 milioni di follower. Proprio qui, la star ha condiviso, qualche tempo fa, uno scatto unico. Lady Gaga si mostra senza trucca ed è bella come non mai: ecco le foto della star ‘al naturale’.

Celebrare la sua lunga carriera costellata di straordinari e meritatissimi successi senza tralasciare nessun dettaglio occuperebbe davvero un tempo infinito. Non c’è dubbio che sia una delle cantanti più talentuose, ricercate e ammirate del panorama musicale a livello globale. Siete pronti a vederla al “naturale”? Resterete a bocca aperta: è divina!

Lady Gaga, lo scatto “al naturale” che lascia a bocca aperta: è più bella che mai!

Siamo abituati a pensare a lei come ad un’artista originale, in scena come nella vita. I suoi otufit fanno sempre parlare, riesce ogni volta a catalizzare l’attenzione e lasciare tutti senza fiato. Il suo talento, però, non è mai messo in ombra dal suo stile, anzi, le due cose si coadiuvano alla perfezione.

Per questo, quando qualche tempo fa ha pubblicato uno scatto “al naturale” sul suo seguitissimo profilo Instagram, una pioggia di commenti e di reazioni si sono riversate sul post in questione. Un’immagine che svela l’artista senza filtri, senza make up, nella sua straordinaria e splendida semplicità. Siete pronti a vederlo anche voi?

Viso pulito di porcellana, lineamenti delicati, sorriso dolce e capelli chiari: senza trucco Lady Gaga è una vera bellezza! Siamo certo abituati ad ammirarla sui red carpet, ai concerti, nei suoi tour con tutti quei look scenografici che fanno parte del suo fascino di artista e, per questo motivo, probabilmente, questa immagine così semplice e naturale lascia ancora di più esterrefatti!

Una vera e propria icona di stile che ha dimostrato che, a volte, c’è più fascino e bellezza nella semplicità che nell’artificiosità di ciò che appare e lo ha fatto proprio attraverso i social, raggiungendo, in questo modo, una fetta di pubblico davvero enorme. I complimenti, nemmeno a dirlo, sono stati migliaia, proprio come i like che lo scatto ha collazionato.

E voi, cosa ne pensate di questa immagine acqua e sapone che di sicuro colpisce per la sua naturalezza e spontaneità? Non c’è dubbio che questa artista sappia sempre colpire nel segno e sorprendere, siete d’accordo?