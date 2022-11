Poco tempo ma tanti vestiti da lavare? Fare il bucato non sarà più un problema con questo metodo super intelligente che velocizzerà il compito.

Ammettiamolo: non potremmo più vivere senza lavatrice! È uno di quegli elettrodomestici dei quali, ormai, non riusciremmo a fare più a meno. Nonostante il suo prezioso aiuto, però, lavare il bucato richiede molto spesso tanto tempo e fatica.

Questo perché, come ben sappiamo, non bisogna limitarsi a inserire il bucato in lavatrice, ma è opportuno fare caso a tutte le caratteristiche dei vari indumenti, per non andare incontro a spiacevoli conseguenze dopo il lavaggio. Come fare per velocizzare i tempi quando il bucato sporco si accumula e abbiamo una vera e propria montagna di vestiti da lavare? Usa questo metodo furbissimo che ti farà risparmiare un sacco di tempo: non lo mollerai più!

Lavare i vestiti non ti ruberà più tanto tempo: ecco cosa devi fare prima di ogni lavatrice

I vestiti sporchi che si accumulano sempre di più, creando una vera e propria montagna: che disastro! Un vero e proprio problema in casa, con cui dobbiamo fare i conti soprattutto in inverno, quando non è così semplice far asciugare il bucato. Ma come fare per velocizzare questa mansione se abbiamo poco tempo? Sembra una cosa banale, ma il primo step è quello di separare il bucato di volta in volta. Cosa intendiamo nello specifico?

Quando mettete via i capi sporchi per lavarli, divideteli già in base al colore e alle varie caratteristiche: potrete farlo utilizzando ceste diverse o, se non avete molto spazio, servendovi di ceste dotate di vari scomparti. In ognuno degli scomparti andrete a riporre gli abiti chiari e quelli scuri, quelli da lavare a 40 gradi e quelli destinati al lavaggio a 60 gradi e così via. Avere già i panni suddivisi in colore e tessuto vi permetterà di caricare la lavatrice in pochissimi minuti, senza dover perdere tempo a separare i capi. E, questo lo sappiamo bene, separare i vestiti, in primis in base al colore, è un passaggio fondamentale se non si vuole rischiare di rovinare o macchiare per sempre i vostri indumenti. Non è tutto: è opportuno possedere più ceste anche per dividere i capi molto sporchi da quelli che lo sono di meno. I primi potrebbero necessitare di pretrattamento per le macchie e, avendoli a portata di mano, non dovete perdere alcun tempo a cercarli tra la ‘folla’.

E voi, siete soliti dividere il bucato soltanto pochi minuti prima del lavaggio in lavatrice o lo fate di volta in volta? È un piccolo accorgimento che, però, apporterà un grande cambiamento, liberandovi da un notevole carico di fatica e stress: provare per credere!