Attori, musicisti, artisti di ogni genere: ma secondo People è lui l’uomo più sexy del mondo, ecco le immagini che non puoi perderti

Una sorta di “competizione” che ogni anno vede gareggiare, ovviamente in maniera informale, personaggi di ogni genere: attori, musicisti, artisti di ogni ambito. E ogni anno la celebre rivista assegna il titolo di “uomo” (e donna) più sexy del pianeta. Una scelta ardua, non c’è dubbio, considerato che i canoni estetici sono puramente soggettivi. Secondo People è lui l’uomo più sexy del mondo: ecco le immagini che non puoi perderti.

Come abbiamo detto, si tratta di un titolo che viene assegnato ogni anno ad un artista diverso, ma che questa volta è andato ad un celebre e amatissimo personaggio del grande schermo. Avete già capito di chi stiamo parlando? Vediamo se con qualche indizio possiamo darvi una mano.

Secondo People è l’uomo più sexy del mondo: di chi si tratta

Ammettiamolo, se la decisione dovesse toccare a noi non sapremmo proprio chi scegliere. Fascino, talento, portamento, sono tutti aspetti che ammaliano in modo diverso e soggettivo il pubblico. Eppure qualcuno deve “vincere” e quest’anno, la scelta è ricaduta su un celebre e amatissimo attore, famoso in tutto il mondo.

Di chi si tratta? Di sicuro, se vi dicessimo che è un vero e proprio “eroe” sul grande schermo potremmo aiutarvi a capire di chi stiamo parlando. Ancora nessuna idea? Possiamo aggiungere che ha un sorriso luminoso e degli occhi magnetici, che bucano l’obbiettivo. Ancora niente? Allora ecco a voi uno scatto che di sicuro vi toglierà ogni dubbio e vi permetterà di capire di chi si tratta!

Di sicuro avete riconosciuto l’amatissimo e talentuoso attore, Chris Evans! Celebre per il suo ruolo di Capitan America in quel colosso di “Avengers”, ma anche per quello de la “Torcia Umana” ne “I fantastici 4”. Una carriera costellata di successi e di ruoli di rilievo per l’affascinante interprete, da poco quarantenne.

Una sfilza di film apprezzatissimi all’attivo, Chris Evans non è solo attore, ma anche regista e produttore. Sorriso luminoso, occhi chiari, folta chioma e un fascino magnetico in grado di catalizzare l’attenzione in ogni scena. Un talento versatile in grado di variare dalla commedia romantica al drammatico e che lo rendono uno degli interpreti maggiormente apprezzati e ricercati ad Hollywood.

Ma anche un artista umile, semplice, come si può evincere dal suo profilo Instagram ufficiale, dove posta molti scatti in compagnia dei colleghi e del suo cucciolo, che pare amare alla follia. E voi, cosa ne pensate della scelta di “People”? Siete d’accordo, trovate che Chris Evans sia davvero l’uomo più sexy del mondo? A voi l’ardua sentenza, di sicuro la sua bellezza e il suo fascino non passano inosservati, su questo concorderemo tutti, giusto?