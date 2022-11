Kate Middleton elegantissima, ma c’è un dettaglio che non sfugge: il significato scioglie il cuore di tutti

Ancora una volta Kate Middleton è elegantissima, ma c’è un dettaglio del suo outfit che scioglie il cuore di tutti: il significato.

Sono ormai diversi anni che il nome di Kate Middleton è accostato alla famiglia reale londinese e al principe William. Convolata a nozze con lui nell’Aprile del 2011, la giovanissima si è facilmente fatta notare da tutti i suoi compaesani per l’enorme eleganza e raffinatezza. In ciascuna occasione di cui è stata protagonista, la principessa del Galles ha saputo incantare per i suoi outfit e sconfinata bellezza. L’ha fatto anche qualche giorno fa quando, in occasione della sua visita al Colham Manor Children’s Center di Hillingdon, Kate Middleton si è mostrata agli occhi di tutti elegantissima!

Proprio nei giorni scorsi, come dicevamo poco fa, Kate Middleton si è presentata presso il Colham Manor Children’s Center di Hillingdon per conto di un ente benefico inglese ed ha saputo immediatamente catturare l’attenzione per il suo outfit. Bella come non mai, la principessa del Galles si è mostrata agli occhi di telecamere ‘indiscrete’ con un look totalmente informale, ma che non è assolutamente passato inosservato per via di un dettaglio ‘particolare’.

Ancora una volta, Kate Middleton mette tutti d’accordo coi suoi look! L’ultimo outfit sfoggiato in pubblico è da 10 e lode ed ha saputo catturare l’attenzione per via di un particolare dettaglio. Quale? Scopriamolo insieme! Anche se, vi anticipiamo, il suo significato vi farà davvero sciogliere il cuore.

Kate Middleton elegantissima come sempre: ‘occhio’ a quel dettaglio, non passa assolutamente inosservato

Sempre dedita a fare del bene e, soprattutto, a preservare le famiglie, la principessa del Galles si è presentata presso il Colham Manor Children's Center di Hillingdon per incontrare gli esperti del caso e capire com'è possibile agire per migliorare il futuro di madri e figli. Insomma, una vera e propria giusta causa!

Per l’occasione, Kate Middleton non ha affatto scelto la prima cosa che ha trovato nell’armadio, ma ha attentamente studiato il suo outfit per mostrarsi agli occhi di tutti bella come sempre e, soprattutto, elegantissima! Ha optato, infatti, per un lungo abito di colore verde, abbinandogli della scarpe col tocco di colore verde oliva, dei gioielli oro e una borsetta nera di pelle. A dare quel tocco in più al suo abito, però, è stato questo lungo cappotto verde, ‘arricchito’ da un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato.

Come spilla per il suo soprabito, Kate Middleton ha scelto una a forma di papavero rosso che nasconde un significato molto intenso. L’11 Novembre, infatti, è stata una giornata molto importante per tutti i caduti in guerra. E Londra, così come tutti i paese del Commonwealth, vuole ricordarli indossando qualcosa a forma di papavero rosso. Questo fiore, infatti, richiama alla ricorrenza. Il rosso, invece, richiama al sangue.

