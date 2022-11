Nuovo aiuto economico a sostegno delle famiglie, come fare domanda: tutto ciò che devi sapere

È in arrivo un nuovo aiuto economico a sostegno di tutte le famiglie italiane, ma com’è possibile fare domanda? Cosa devi sapere.

I tempi di oggi sono estremamente difficili, ma non si può affatto dire che lo Stato non stia facendo assolutamente nulla per venire incontro agli italiani. Se recentemente, infatti, vi abbiamo raccontato di quel bonus da ricevere ‘una tantum’ che, senza alcun dubbio, fa comodo a tutti, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi del nuovo sostegno economico a sostegno delle famiglie.

Stando a quanto si apprende dall’annuncio dell’INPS, sembrerebbe che sia in arrivo un nuovo aiuto economico per tutte le famiglie italiane. Si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di qualcosa davvero di straordinaria, che va a giovare tutti quei nuclei familiari che hanno uno o più figli minori ai 21 anni. E, addirittura, per quelle famiglia che hanno a carico figli disabili. Davvero clamoroso, non trovate?

Possiamo chiaramente immaginare la reazione di tutte le famiglie italiane quando hanno letto l’annuncio ufficiale dell’INPS sull’erogazione di nuovo aiuto. La domanda che, però, adesso tutti si fanno è: come si può fare richiesta di questo ‘bonus’? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Nuovo aiuto economico per le famiglie italiane: grandissima notizia!

Il nuovo aiuto economico per le famiglie italiane si chiama ‘assegno unico e universale per le famiglie’. E si tratta, da come si può chiaramente comprendere, di un importo da ‘regalare’ a tutti quei nuclei familiari che hanno a proprio carico uno o più figli. Cosa interessa sapere su questo sostegno? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Prima di tutto, però, vi anticipiamo che non si tratta affatto di un importo fisso, ma che può variare di famiglia in famiglia.

Come dicevamo, l’importo di questo ‘assegno unico e universale per le famiglie’ varia a seconda dell’ISEE. Al momento della presentazione della domanda, infatti, sarà importantissimo fare sapere i dati forniti dal documento statale in modo da poter godere del beneficio che il Governo è pronto a darvi.

Come è possibile presentare la domanda?

Appurato che si può iniziare la domanda verso i primi di Gennaio e che il primo sostegno economico inizierà ad essere erogato verso Marzo, non ci resta che spiegarvi com’è possibile inoltrare la richiesta dell’assegno unico universale. Stando a quanto si apprende, le modalità di richiesta sono diverse:

Ci si può recare in qualsiasi CAF; Contattare gratuitamente da rete fissa il numero 803164 oppure, pagando a seconda la propria tariffa telefonica, 06164164; Accedere al sito internet dell’INPS, cliccare sulla dicitura ‘assegno unico e universale per famiglie’ e fare la registrazione con SPID.

Una volta fatti questi passaggi, immaginiamo che dobbiate inserire tutte le vostre informazioni riguardanti l’ISEE ed inoltrare la domanda.

Con l’arrivo del nuovo anno, è proprio l’aiuto che ci voleva, vero?