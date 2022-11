Perché buttare via la buccia d’arancia se puoi utilizzarla così? Non saprai più farne a meno

Chi ti dice che devi buttare via la buccia d’arancia? Con questa idea di riciclo non vorrai più gettarla via: non saprai farne a meno!

La parola d’ordine che negli ultimi tempi ha assunto un significato davvero importante è “Riciclo“. Cercare di non fare sprechi è diventato molto importante, sia perché le risorse economiche vengono a mancare, sia perché l’aumento dei prezzi sta diventando incontrastato e ci mette in difficoltà e sia perché anche l’ambiente ha bisogno di un occhio di riguardo.

D’altronde, se non ce ne prendiamo noi cura come possiamo pensare e sperare che il domani per i nostri figli sia migliore? No? Per questo motivo, partiamo dalle piccole cose e nel nostro piccolo cerchiamo di fare il possibile per evitare ogni forma di spreco, soprattutto quello in cucina! Sono di fatti moltissimi gli ingredienti o gli scarti di questi ultimi che ogni giorno buttiamo via senza pensare ad un modo per riciclarli. Tra questi, la buccia d’arancia. L’arancia è un ingrediente molto amato ed utilizzato in cucina, talvolta però si compie l’errore di buttarne via gli scarti che possiamo invece utilizzare in altro modo. Ti svelo un’idea di riciclo che ti piacerà sicuramente!

Cosa fai con la buccia d’arancia: anziché buttarla via utilizzala così, ti insegno un’idea di riciclo golosissima!

Questi deliziosi biscotti con arancia e cioccolato faranno semplicemente faville a tavola! Per prepararli avrai bisogno della buccia d’arancia e di questi semplicissimi ingredienti. Vediamo la ricetta completa:

Buccia di 1 Arancia

35g di Mandorle

150g di Burro

150g di Zucchero

1 Uovo

1 Cucchiaino di lievito per dolci

375g di Farina

Gocce di cioccolato

Essenza all’arancia