Lascia bollire 5 minuti le bucce d’arancia ed aggiungi questo: non immaginerai mai che cosa succede

Se lasci bollire per soli 5 minuti le bucce d’arancia e ci aggiungi questo verrà fuori qualcosa di clamoroso: non lo immaginereste mai.

Se vi dicessimo che con le scorze d’arancia potete creare uno snack golosissimo? Altro che ciambelline della nonna o una deliziosa cioccolata calda super light, con questa ricetta che stiamo per darvi farete contenti davvero tutti. Tutto quello che vi occorre, infatti, sono delle bucce d’arancia ed un altro ingrediente che fa davvero gola a tutti. Pronti a saperne di più?

L’aspetto che differenzia la cucina dalle ‘classiche’ pulizie casalinghe è solo uno: la fantasia! Se per pulire tutta casa o rimediare a spiacevolissimi inconveniente bisogna rispettare degli ‘standard’, con la cucina si può variare tantissimo, mettendo in pratica la nostra immaginazione. Avreste mai immaginato, ad esempio, che c’era la possibilità di presentare ai nostri familiari degli gnocchi che non sono quelli classici con le patate? Noi assolutamente no e non possiamo nascondervi che siamo rimasti di stucco quando l’abbiamo scoperto. Anche la ricetta che stiamo per darvi è letteralmente alternativa, ma che siamo certi conquisterà tutti.

Aggiungi questo alle bucce d’arancia e guarda che novità: impressionante

Preparare questo piccolo dolcetto vi impiegherà davvero pochissimo tempo! Oltre che all’utilizzo di pochissimi ingredienti, infatti, la sua preparazione è talmente breve che vi verrà foglia di ripeterla ogni pomeriggio. D’altra parte, il suo gusto è pazzesco ed i vostri familiari ve ne chiederanno altri ed altri ancora. Siete pronti a saperne anche voi di più? Ci pensiamo immediatamente!

La ricetta che stiamo per darvi è la classica delle ‘scorzette di arancia con cioccolato’. Si tratta, quindi, di un dolce semplicissimo da fare, come dicevamo precedentemente, e che metterà subito tutti d’accordo. Scopriamo insieme gli ingredienti:

300 grammi di zucchero;

2 arance belle grosse;

200 grammi di cioccolato sciolto.

Si, avete letto proprio bene: sono solo questi i pochissimi ingredienti che vi occorreranno per la preparazione di questo dolce. A questo punto, non ci resta che spiegarvi nel minimo dettaglio la preparazione.

Sbucciate accuratamente le arance e tagliate a listarelle sottili le sue scorze;

Inserite le bucce d’arancia in una pentolina con dell’acqua fredda e fate in modo che questa bollisca;

Trascorsi i 5 minuti, prendete le vostre scorze ed inseritele in un’altra pentola con acqua fredda e fatele bollire per altri cinque minuti. Fate attenzione: questo doppio passaggio è molto fondamentale perché solo così l’amaro della scorza verrà completamente debellato;

Dopo fatto questo passaggio, in una padella versate ½ litro di acqua e fateci sciogliere all’interno lo zucchero, poi immergete le bucce d’arancia e lasciatele bollire per circa 30 minuti;

Trascorso il tempo necessario, prendere le scorze, posizionatele su un piano di lavoro e cospargetele di zucchero;

Intingetele, infine, nel cioccolato fuso e lasciate raffreddare il tutto per qualche minuto.

Et voilà, il vostro simpaticissimo dolce è pronto!

Semplicissimo, non trovate?