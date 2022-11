Perdita di denaro e problemi sul lavoro: la prossima settimana sarà un incubo per questi due segni

Avranno una grossa perdita di denaro e molti problemi sul lavoro: la prossima settimana sarà un incubo per questi due segni.

Con l’entrata di novembre tutti si sono chiesti se questo mese sarà come ottobre e come i precedenti o ci sarà una svolta. Parlare di svolta in questo iniziale momento è ancora troppo presto, per vedere un cambiamento dobbiamo aspettare. Siamo ancora in una fase di squilibrio e per un ritorno alla stabilità dobbiamo attendere che vengano prese alcune necessarie misure.

Misure che il governo deve mettere in atto. In queste settimane, in base al segno di appartenenza, le persone hanno affrontato il momento in modo diverso. C’è chi non si è lasciato per niente intimorire: sono coloro che pensano che più vai giù e più il peso ti tira verso il basso. Quindi in queste situazioni cosa si fa? Si affronta ogni cosa con il sorriso.

C’è anche chi invece non è riuscito a non farsi prendere dal momento ed è caduto nel buio totale facendosi completamente avvolgere. Dipende anche dalla personalità della persona e quindi anche dal segno in cui viene riconosciuto. Il mese di novembre è partito e adesso stiamo vivendo la seconda settimana: che cosa succederà nei giorni successivi? Lo scopriamo grazie agli astri che ci dicono segno per segno a cosa stiamo per andare incontro.

Perdita di denaro e problemi sul lavoro: la prossima settimana per questi due segni sarà difficile

Il segno dei Pesci sta vivendo un periodo di benessere. Appena novembre è partito ha visto andare via la nuvola nera che era sulla sua testa e al suo posto è tornato a splendere il sole. La fortuna gira dalla sua parte, quindi deve solo saperla prendere e portare in ogni circostanza. Ci saranno momenti, anche in queste settimane di serenità, in cui avranno attimi di malessere, ma tutto passerà se seguiranno la luce.

Questi giorni che stanno per arrivare saranno invece turbolenti per due segni. I Gemelli entreranno in un vortice negativo e vedranno grosse difficoltà in ambito lavorativo. In alcuni giorni andrà meglio ma il vento è sfavorevole quindi cercate di tenere gli occhi aperti. Prima di prendere una decisione riflettete bene sul da farsi.

Anche la Vergine vivrà momenti in cui il nervosismo sarà al suo fianco. Lo porterà a lavoro, nei rapporti con le altre persone, nell’amore e colpirà di conseguenza anche l’aspetto economico. Le difficoltà in azienda porteranno ad una perdita di soldi. Sarete in grossa difficoltà e vi sembrerà di non poterne uscire. Non siate troppo pessimisti, questo è il momento di rimboccarvi le maniche: presto il sole tornerà a brillare anche per voi. Chiedete aiuto al vostro partner se ne avete bisogno, loro sapranno consigliarvi e aprirvi la mente verso strade che potrebbero portare ad una soluzione.