La prossima settimana non inizierà benissimo per questo segno ma poi arriverà il lavoro, la fortuna e anche l’amore.

Ad ottobre nessun segno dello zodiaco ha vissuto settimane belle e soprattutto tranquille. A farsi sentire è stata sicuramente la questione economica che è andata ad aggravare la difficile situazione finanziaria di tutte le famiglie. Al momento molte non riescono ad arrivare a fine mese e anche nelle case in cui ci sono due stipendi, la paura è la stessa.

In attesa di vedere messi in atto i fatti tutti si sono chiesti che cosa succederà in queste settimane dopo l’entrata di novembre. Ebbene, gli astri ci dicono che questo momento persisterà nella vita di qualche segno. Gli attimi di sconforto si alterneranno a pochi momenti di serenità. In qualche modo dovete cercare di allontanare i pensieri per alleggerire un po’ la mente ma anche il corpo. Ricordate che il malessere mentale colpisce anche il fisico facendogli vivere le stesse difficoltà.

Per fortuna non per tutti queste settimane di novembre saranno così turbolenti. Qualcuno, dopo un grosso periodo in cui ha dovuto affrontare parecchi problemi, sta per vivere giorni all’insegna della positività dopo però un inizio settimana non partito benissimo ma la fortuna finalmente sta arrivando.

La prossima settimana inizierà male per questo segno ma poi arriveranno soldi, amore e fortuna: bisogna aprire gli occhi

Siamo ancora in una fase di squilibrio totale in attesa che vengano prese le giuste misure per vedere un risanamento dell’economia. Si spera che il costo delle bollette torni al suo prezzo precedente e si spera che anche quello dei prodotti alimentari trovi un punto fermo. Questo dipende anche da come la situazione mondiale andrà avanti. Questa fase di squilibrio ha toccato tutti i segni dello zodiaco e ancora oggi e nel seguire dei giorni sarà così.

Non per tutti però, per il Capricorno i nodi stanno per sciogliersi e stanno per vivere dei giorni in cui si sentiranno molto positivi. La settimana prossima non partirà benissimo ma ben presto ci sarà spazio alla positività. Questa li porterà ad affrontare le situazioni anche in modo diverso. Anche quelle più difficili saranno per voi facili da prendere. Finalmente le vostre tasche torneranno a sorridere con l’arrivo di un po’ di soldi. Cercate di mantenere il controllo e di non spendere troppo e tutto in una volta.

In questi ultimi mesi avete dato il massimo sul posto di lavoro e la vostra azienda si è resa conto di quanto valete e soprattutto ha notato gli sforzi che avete fatto. Potreste per questo ricevere qualche bel complimento o addirittura delle proposte interessanti: non fatevele sfuggire, le seconde occasioni sono rare! Anche in amore la fortuna è dalla vostra parte e vivrete con il partner dei momenti pieni di sentimento e passione.