Con questo facilissimo sistema potrai pulire in un istante anche gli occhiali più sporchi: basta fare così

Come pulire a fondo gli occhiali in poche, rapide e semplici mosse: tutto ciò che ti occorre lo hai già in casa.

Gli occhiali sono uno strumento indispensabile per molte persone che senza di essi avrebbero problemi seri a leggere, scrivere, lavorare, guidare la macchina, ecc. E’ importante però curarne attentamente la pulizia: essendo soggetti ad essere maneggiati spesso, capita che si sporchino di frequente. Basta metterli controluce e si possono scorgere facilmente aloni e graffi sulle lenti ma anche sulla montatura.

Anche l’igiene di quest’ultima non va assolutamente trascurata perché è proprio lì che si formano spesso macchie di trucco e sudore. Molti utilizzano l’alcol per pulire gli occhiali, ma alla lunga questo sistema potrebbe danneggiarli. Molto meglio ricorrere ad altri prodotti: ci riferiamo naturalmente a quelli fai-da-te, economici e facili da reperire.

Basteranno pochi minuti ed otterrete un risultato pazzesco senza aver speso nulla. Tutto ciò che vi serve è del bicarbonato di sodio, dell’acqua ed un po’ di ovatta. Molto importante è anche la tecnica con cui utilizzare questi prodotti, quindi fai attenzione a questi passaggi e tutto andrà alla grande.

Come pulire gli occhiali nel modo più facile possibile: fai così e diventeranno come nuovi

Come spesso succede, i rimedi più semplici li abbiamo proprio sotto il naso e non ce ne accorgiamo. Nelle nostre case ci sono prodotti naturali che se sappiamo come usarli possono darci risultati eccellenti all’insegna del risparmio e del rispetto per l’ambiente. E’ il caso del bicarbonato di sodio, vero ‘deus ex machina’ in moltissimi inconvenienti casalinghi: i suoi mille usi ci aiutano nelle situazioni più disparate garantendoci il massimo dell’igiene a costo zero.

Vediamo come usarlo per una corretta pulizia degli occhiali. Dovrai solo sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua e immergervi un batuffolo di cotone. Passalo sugli occhiali compresa la montatura e li vedrai brillare come mai prima d’ora.

Nel caso di lenti graffiate, aggiungi poche gocce di acqua ad un cucchiaio di bicarbonato in modo da formare un impasto cremoso. Quest’ultimo andrà strofinato delicatamente con movimenti circolari sulle lenti, poi sciacqua e asciuga con un panno morbido. Un altro rimedio validissimo contro i graffi è la cenere delle sigarette. Questa va strofinata con un panno umido sulle lenti per una decina di secondi, poi sciacqua bene gli occhiali ed asciugali.

Infine, un consiglio per rendere la montatura super lucida, operazione da eseguire preferibilmente circa 12 ore prima di indossare gli occhiali: ti occorrono del semplice olio di mandorla puro oppure diluito in pochissima acqua. Strofina piano fino a che l’olio non si sia assorbito del tutto.

Con questi consigli semplici ed efficaci i tuoi occhiali saranno sempre perfetti, provaci!