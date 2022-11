Rai Uno, attimi di preoccupazione per Antonella Clerici in diretta: “Mi siedo un attimo”

Durante una puntata in diretta del suo programma giornaliero, Antonella Clerici ha fatto preoccupare il pubblico: cos’è successo.

Da tanti anni volto amatissimo del piccolo schermo, Antonella Clerici è decisamente tra le conduttrici di punta della Rai. E’ proprio a Viale Mazzini, dove arrivò alla fine degli anni ’80 dopo l’esperienza di annunciatrice su Telereporter, che il suo successo è cresciuto giorno per giorno. Dapprima il suo raggio d’azione è stato principalmente il giornalismo sportivo, ma poi si è affermata sempre più nel varietà.

Oltre a vari show in prima serata, tra cui anche il Festival di Sanremo di cui è stata più volte conduttrice, il suo cavallo di battaglia è stato per anni lo storico programma gastronomico targato Rai La prova del cuoco che lasciò definitivamente nel 2018 ad Elisa Isoardi. Quest’ultima l’aveva già sostituita nel 2009, quando era in maternità per la nascita della figlia Maelle.

A partire da settembre 2020, la Clerici ha iniziato un nuovo capitolo professionale, sempre su Rai Uno e sempre nel fascia tra le 12 e le 13: 30, con E’ sempre mezzogiorno in onda dal lunedì al venerdì. Insieme ad altri volti ormai diventati popolari come Lorenzo Biagiarelli, concorrente di Ballando con le stelle nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, la bionda presentatrice tiene compagnia al pubblico con ricette tipiche di varie zone d’Italia e giochi telefonici.

Proprio ieri, alla fine dell’ultima puntata settimanale, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto preoccupare i telespettatori.

Antonella Clerici, ‘stop’ improvviso in diretta: la conduttrice si sente male

Tutto è successo quasi a chiusura della puntata di venerdì 11 novembre. Già in apertura, la conduttrice aveva anticipato che questo weekend lo avrebbe trascorso all’insegna del riposo assoluto e in effetti, di lì a poco, si è capito che non era in forma. Aveva anche aggiunto che, per funzionare bene, di tanto in tanto sente la necessità di riposarsi.

Mentre Fulvio Marino stava preparando la rianata siciliana, qualcosa ha iniziato a non andare per il verso giusto. Antonella Clerici ha detto improvvisamente: “Mi siedo un attimo”, tra lo stupore di tutti. Era chiaro che non si sentisse bene, tant’è che è rimasta in silenzio per diversi minuti. Alfio si è quindi offerto di occuparsi dell’ultimo indizio per il gioco e la conduttrice lo ha ringraziato per aver compreso il suo “momento di difficoltà”.

“Riposatevi e vi aiuterà a ricominciare la settimana con un bel sorriso”, ha ricordato Antonella, che ha voluto dedicare la torta del venerdì di Sal De Riso a “delle persone molto speciali”, riferendosi ai ricercatori dell’Airc, a tutti coloro che hanno sconfitto il tumore e a quelli che stanno lottando contro questa orribile malattia. Questa è infatti la settimana della nota Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Voi avete visto in diretta il momento in cui Antonella ha avuto quel leggero malore?