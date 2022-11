Hai sempre sbagliato a metterli in lavastoviglie e ti spiego anche il perché: resterai di stucco

Se anche tu sei abituata a metterli in lavastoviglie, hai sempre sbagliato e ti spiego anche il perché: resterai davvero di stucco.

Tra le tante invenzioni di questi ultimi tempi, la lavastoviglie è tra quelle più clamorose! Indispensabile per tantissime cucine italiane, questo tipo di elettrodomestico permette di risparmiare forza e fatica dopo un pasto abbondante. In tantissimi, quindi, la utilizzano tra le propria quattro mura, ma forse non tutti sanno che ci sono delle cose che bisogna assolutamente evitare se si vuole salvaguardare l’integrità della nostra lavastoviglie.

Se proprio recentemente vi abbiamo spiegato quanto sia indispensabile la pulizia della nostra lavastoviglie per evitare cattivi odori e permettere alle nostre stoviglie di uscire limpidissime, adesso non possiamo fare a meno di spiegarvi quanto sia fondamentale evitare alcuni errori, che senza alcun dubbio un po’ tutti compiono. Ricordate quando vi abbiamo detto che riscaldare il caffè avanzato è un grave errore? Anche inserire questi oggetti in lavastoviglie lo è e può costarvi davvero caro. Scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Se anche tu li metti in lavastoviglie hai sempre sbagliato: resterai di stucco

Siamo tutti d’accordo col dire che la lavastoviglie è una vera e propria manna dal cielo, giusto? Se, però, vi dicessimo che al suo interno non va inserito proprio tutto, ci credereste? Molto probabilmente, in molti credono che ci si può inserire qualsiasi tipo di stoviglia al suo interno, ma non sempre è così. Ci sono alcuni tipi, infatti, che non possono essere assolutamente lavati all’interno dell’elettrodomestico non solo per garantire una sua sana e corretta funzione, ma anche per evitare di creare dei danni agli utensili che abbiamo intenzione di lavare. Siete curiosi di sapere di quali parliamo?

Appurato che non bisogna mai inserire all’interno della lavastoviglie oggetti in legno, perché questo è un tipo di materiale che assorbe tantissimo l’acqua e può provocare dei danni, e coltelli professionali da cucina, non possiamo assolutamente nascondervi che nemmeno i bicchieri di cristallo possono essere inseriti.

Avete appena salutato i vostri ospiti ed avete una caterva di piatti da lavare? Bene, questi potete inserirli, ma quei bicchieri di cristallo che vi sono stati regalati nel corredo dovrete lavarli a mano. Se li metteste in lavastoviglie, infatti, la sua alta temperatura potrebbe fortemente rovinarvi il cristallo fino a provocarne la rottura. E questo, diciamoci la verità, sarebbe un grosso peccato.

È preferibile, quindi, che i bicchieri di cristallo non vengano mai inseriti all’interno della lavastoviglie. Fate molta attenzione, però, anche quando li lavate a mano! Oltre ad essere fragilissimi, questi necessitano di una corretta asciugatura manuale per evitare la formazione di calcare.

Cosa ci dite? Anche voi avevate l’abitudine di lavare i vostri bicchieri di cristallo in lavastoviglie? Ci auguriamo che dopo questo nostro articolo, non lo farete più.