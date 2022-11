Polvere e muffa sui libri? Per pulirli devi prima sapere questo

I cari ed amati libri sono anche un ‘tasto dolente’ quando si tratta di pulirli: ecco cosa è importante sapere per farlo bene e velocemente.

“Una casa senza libri è come un giardino senza fiori”, diceva Edmondo De Amicis e non si può certo dire che non avesse ragione. I libri sono un tesoro inestimabile e, se si ha l’abitudine di leggerli sin da bambini, rappresentano un vero e proprio ‘faro’ nella vita di un individuo. Se siete tra coloro che amano possederne tanti e custodirli gelosamente in libreria, vi sarete sicuramente accorti che pulirli è però una gran fatica. O forse no…se sapete come farlo!

Spesso infatti i lavori di casa risultano più impegnativi di come siano in realtà semplicemente perché non si adottano le giuste ‘strategie’. Soprattutto al giorno d’oggi, con il poco tempo che rimane a disposizione per dedicarsi alle pulizie domestiche, è importante sapere quali sono le mosse infallibili per ottenere i risultati migliori e nel modo più rapido.

Nel caso dei volumi, ad esempio, è necessario sapere a quali dettagli prestare attenzione per evitare di perdere tempo con prodotti inadeguati che rischiano di lasciarci anche insoddisfatti del lavoro svolto. Con pochi e semplici passaggi, invece, riusciremo a togliere completamente la fastidiosa polvere che tende ad accumularvisi.

Libri, il trucchetto per pulirli alla perfezione: fai così e la polvere sparirà del tutto

Come prima cosa, iniziamo a togliere tutti i libri dagli scaffali e a pulire questi ultimi con un rimedio semplice ma di sicura efficacia. Si tratta proprio della famosa soluzione di aceto bianco e bicarbonato di sodio, in grado di venirci in aiuto in una miriade di faccende domestiche.

Passiamo ora ai libri, di cui puliremo le pagine esterne, i bordi e la copertina. Per i primi, ci occorre un pennello per rimuovere il grosso della polvere; per i residui invece possiamo ricorrere ad un panno morbido antistatico o ad una gomma pane.

Per quanto riguarda le copertine, invece, è necessario fare attenzione al tipo di materiale. Dopo aver utilizzato anche qui un panno morbido antistatico, se la copertina è plastificata o lucida potremo pulirla con il detergente che usiamo per i vetri: spruzziamolo su un panno e passiamolo su di essa. Se invece la copertina è in pelle, la soluzione ideale è un po’ di paraffina liquida. aspirapolvere, per le pagine esterne.

Quando andiamo di fretta ma non vogliamo rimandare questa operazione così importante, basterà capovolgere i volumi per evitare che la polvere cada all’interno e passarci sopra un aspirapolvere con spazzole delicate.

Nel caso in cui si sia formata della muffa, questo ‘trucchetto’ fa al caso vostro: mettete i libri in un sacchetto di plastica insieme a del bicarbonato di sodio e teneteli lì per una decina di giorni. Abbiate cura però di scuoterli ogni tanto. Grazie al bicarbonato, l’umidità verrà assorbita e, di conseguenza, vi sbarazzerete della muffa.

E voi quando avete in programma di sperimentare questi metodi infallibili?