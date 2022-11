Se non usi i tovaglioli di stoffa non dovresti metterli via: ecco cosa puoi realizzare, incredibile!

Se non usi i tovaglioli di stoffa non dovresti metterli via: ecco cosa puoi realizzare; l’utilizzo alternativo a cui non hai mai pensato.

Utilizzare i tovaglioli di stoffa è una scelta ecologica poiché ti permette di risparmiare lo spreco di infiniti tovaglioli di carta, che spesso consumiamo a ripetizione mentre siamo a tavola. Non tutti, però, hanno l’abitudine di usarli e, molto spesso, i fazzoletti in tessuto restano piegati nei cassetti per anni ed anni.

Se anche tu non li utilizzi o, comunque, se ne possiedi troppi e hai pensato di sbarazzartene, non farlo! Come molti oggetti che abbiamo sparsi per casa, anche i tovaglioli in tessuto nascondono diversi usi alternativi molto interessanti. Non immagini neanche cosa puoi creare.. Ecco alcune idee super originali: te le copieranno tutte!

Se non usi i tovaglioli di stoffa a tavola puoi riciclarli così: non è meraviglioso?

Giornata di grandi pulizie: hai deciso di aprire tutti gli armadi e i cassetti e liberarti di tutto ciò che è inutile e che non ti serve nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, quella montagna di tovaglioli da tavola in stoffa che non hai mai utilizzato: cosa farne? Di certo non devi buttarli via. Ci sono diverse idee che ti permettono di ‘riciclarli’ e la più semplice si rivela essere quella più pratica e funzionale: di cosa parliamo?

Puoi creare una tovaglia da tavola con tanti tovaglioli! Ti basterà unirli seguendo i bordi, con una classica macchina per cucire. Per dare un tocco di colore, puoi inserire un nastro tra un tovagliolo e l’altro, proprio dove si trova il bordo o, ancora, unire tovaglioli di colori e fantasia diverse: la creatività a tavola non è mai abbastanza! Un modo super efficace per riutilizzare i tuoi tovaglioli e non solo: avrai una tovaglia da tavola super originale, che ti invidieranno praticamente tutti. Ma non è finita qui..

Per gli amanti del ‘fai da te’, i fazzoletti in tessuto si trasformano in un vero e proprio ‘jolly’, che può rivelarli utile in più situazioni. Puoi creare simpatici sacchetti, da riempire con fiori secchi e bucce di frutta per profumare i tuoi armadi, abiti per bambole, nastri ferma tende e, perché no, presine per non scottarti in cucina. Di idee a cui ispirarti ce ne sono davvero tante: non ti resta che recuperare tutti i fazzoletti in tessuto che non utilizzi più ( o che non hai mai utilizzato!) e metterti all’opera.

Il risultato sarà soddisfacente soprattutto perché avrai eliminato qualcosa di superfluo per dare vita a oggetti utili. Una vera e propria mossa strategica per l’organizzazione della tua casa. Continua a seguirci per altri consigli e trucchetti di questo tipo: non riuscirai a farne più a meno.