È un segnale inconfondibile: se si comporta in questo modo ti puoi fidare ciecamente di lei, è una vera amica; come riconoscere un rapporto sincero e leale.

Ti capita di passare tanto tempo con una persona a cui sei affezionata ma di non essere completamente sicura della sua sincerità? Di conoscenti, parliamoci chiaro, ne abbiamo tantissimi, ma per definire una persona ‘vera amica’ c’è bisogno di qualcosa più più. Non a caso, per molti, i veri amici si contano sulle dita di una sola mano…

Se anche tu ti trovi in un questa situazione e non sai fino a che punto poterti fidare di qualcuno, sei nel posto giusto. Esistono alcuni segnali che possono darti una grossa mano in questo senso: comportamenti e atteggiamenti che solo una persona che ci tiene davvero a te può assumere. Di contro, ci sono gesti che sottintendono invidia o competizioni, sentimenti che non hanno nulla a che vedere con un rapporto sincero di amicizia. Ecco alcuni consigli e dritte per toglierti ogni dubbio e scoprire se puoi abbassare davvero le difese con lei.

Come riconoscere una vera amica: se fa così, di lei ti puoi davvero fidare

Chi trova un amico trova un tesoro e no, non si tratta di un luogo comune. L’amicizia è il più puro dei sentimenti e, se sincera e leale, supera anche alcuni rapporto di amore. Ma, appunto, come fare a riconoscere un’amicizia vera da un rapporto di convenienza o opportunismo? Le fregature, nei rapporti umani, sono sempre dietro l’angolo e quasi tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo ricevuto una delusione in amicizia. Per non correre più questo rischio e capire se puoi effettivamente fidarti di una persona, ecco alcune cose a cui dovresti prestare attenzione.

Soprattutto tra donne, si sa, è facile sentirsi in competizione: la tua amica dimostra di esserlo con te? Se non si mostra felice per un tuo successo o, ancora peggio, tende a sminuire qualcosa di bello che ti è accaduto, fai attenzione: potrebbe trattarsi proprio della cara e vecchia invidia, un sentimento assolutamente estraneo all’amicizia vera! Una vera amica gioisce con te ed è felice se tu lo sei, ma cosa accade quando sbagli? Attenzione: una persona che ti vuole bene davvero ti fa notare i tuoi errori, sempre. Non sentirti giudicata o messa sotto esame se accade questo, ma fai attenzione a questa cosa: va bene ‘rimproverarti’, ma sempre standoti a fianco. Sostenersi a vicenda ed esserci, anche quando si è in disaccordo, è un elemento chiave per costruire un rapporto di amicizia duraturo nel tempo. La parola d’ordine è proprio questa: tempo.

La vera amicizia è quella che resiste al passare del tempo e al cambio delle abitudini e degli stili di vita. Potrà capitare che l’una o l’altra cambierà città, abitudini, comitiva: se il vostro rapporto non sarà minimamente intaccato da tutto questo, si tratta di un rapporto reale. Un rapporto che si basa sulla qualità del tempo trascorso insieme e non sulla quantità.