Settimana positiva per la Bilancia, ma quest’altro segno dovrà faticare un bel po’: bisogna tenere davvero duro!

La settimana prossima sarà decisamente positiva per la Bilancia, ma questo segno dovrà faticare un bel po’: bisogna tenere duro.

Con oggi si conclude la seconda settimana di Novembre, quella che – come raccontato in diversi nostri articoli – ha portato tantissime novità a diversi segni zodiacali. Cosa accadrà, però, nei prossimi sette giorni? Anche questa nuova settimana, infatti, si manterrà come quella precedente? Oppure, porterà con sé cose nuove? Stando a quanto si apprende dalle prime previsioni, sembrerebbe che ne vedremo sicuramente delle belle!

Ormai è cosa risaputa da tutti: la ruota non gira sempre dalla stessa parte e, soprattutto, la Fortuna non riesce a baciare proprio tutti! C’è chi, infatti, riesce a godere del suo favore, ottenendo proposte di lavoro e nuovi introiti economici, e chi invece viene completamente ignorato. Cosa accadrà, però, la settimana prossima? Stando a quanto si apprende dalle previsioni, sembrerebbe che un segno in particolare se ne vedrà decisamente bene, ma un altro dovrà faticare parecchio.

A godere del favore delle stelle è proprio la Bilancia. Per i prossimi sette giorni, infatti, questo segno di aria riuscirà a riprendersi da un periodo decisamente morto ed è pronto ad avere la fortuna dalla sua parte. Discorso completamente opposto, invece, per un altro segno, che invece dovrà tenere davvero duro.

Per la prossima settimana questo segno dovrà faticare parecchio per stare bene: tenete duro!

Dopo la brutta settimana appena trascorsa, coloro che sono nati sotto il segno di Bilancia possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: stanno per arrivare delle importantissime novità. Non solo, infatti, il lavoro procederà a gonfie vele e riuscirà a farvi togliere delle grosse soddisfazioni, ma anche l’amore sembrerà prendere il verso giusto. Avete già una dolce metà e questo ultimo periodo avete seriamente temuto che la vostra relazione potesse andare in frantumi? La settimana prossima sarà il momento adatto per sopperire l’ascia di guerra e fare finalmente pace. Se, invece, siete single, ma il vostro cuore batte per qualcuno, abbiate il coraggio di dichiararvi.

Se da una parte, però, la Bilancia vivrà questa sensazione di benessere sotto tutti i punti di vista, un segno zodiacale dovrà parecchio faticare la settimana prossima. È questo quello che ci fanno sapere le previsioni dei prossimi sette giorni, che sicuramente non piaceranno a tutti. Ad essere il protagonista di queste nostre parole, purtroppo, è proprio lui: il Capricorno. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i prossimi giorni saranno parecchio intensi per chi è nato sotto questa stella da compromettere fortemente i suoi nervi.

In previsione di quanto accadrà, vi possiamo dire: “Keep calm!”. Certo, la vostra pazienza verrà messa a dura prova, non possiamo nascondervelo, ma voi non lasciatevi sopraffare e mantenete la calma.