Finalmente arriva una notizia splendida per tutti quelli che hanno un animale domestico; una novità assoluta.

Una notizia meravigliosa, che rappresenta una vera e proprio svolta nel nostro Paese: è la prima volta, infatti, che accade in Italia. Una notizia che renderà felici tutti coloro che possiedono un animale domestico: c’è un’importantissima novità per i vostri amici a quattro zampe.

L’annuncio è arrivato attraverso Facebook nelle scorse ore e, in poco tempo, ha fatto il giro del web. Di cosa si tratta e qual è la splendida novità che riguarda i nostri amici pelosi? Ne sarete molto felici.

Un’importante novità per tutti coloro che hanno un animale domestico: è la prima volta in Italia

Più volte vi abbiamo parlato di metodi e segnali per riconoscere un vero amico da una persona opportunista. Ebbene, nel caso degli animali non ce n’è alcun bisogno: si tratta di uno dei rapporti di amore più puri e sinceri della terra. E, proprio per i vostri amici a quattro zampe, e ovviamente per tutti i loro padroni, c’è una bellissima novità in arrivo. Ad annunciarlo, attraverso un post condiviso su Facebook, è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha scritto un lungo messaggio che non è passato inosservato.

“Roma avrà il suo primo ospedale veterinario pubblico. La Giunta capitolina ha avviato infatti il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella, e alla realizzazione di una struttura unica in Italia, che consentirà l’accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali“. Una grande novità, quella annunciata da Gualtieri, che sottolinea come l’impegno preso in precedenza con la città si sta concretizzando, con un progetto che coinvolgerà anche spazi finora inutilizzati.

Nel post, il sindaco di Roma svela alcuni dettagli sui servizi previsti dalla nuova struttura: “Un pronto soccorso attivo h24, una dotazione di strumenti all’avanguardia, laboratori di diagnostica e analisi, sala gessi, due sale operatorie, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. È prevista inoltre un’area da utilizzare in caso di necessario isolamento di cani con malattie trasmissibili”.

Un’iniziativa splendida, accolta con grande entusiasmo dai cittadini: il post del sindaco Gualtieri è stato invaso da like e messaggi. In molti hanno espresso la loro gioia nel vedere realizzato, finalmente, un progetto che abbia a cuore gli animali e la loro salute. E c’è chi, giustamente, sottolinea l’importanza dell’iniziativa in ragione delle spese mediche, talvolta insostenibili, necessarie per la cura dei nostri amici pelosi.

“Un importante tassello per la tutela del benessere dei nostri amici a quattro zampe“, ha concluso il sindaco Gualtieri, ringraziando anche l’assessora all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, che ha presentato il progetto.