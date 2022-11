Classici ed inimitabili, gli American Cookies si preparano in questo modo: la ricetta originale

Classici ed inimitabili, tutti amano gli American Cookies ma come si preparano? Eccoti la ricetta originale: farai felici tutti!

Sono tra le preparazioni più amate in America ed in tutto il mondo. Ormai gli American Cookies sono i biscotti più famosi e difficilmente si resiste alla loro incredibile bontà. Profumati e soprattutto golosi, morbidi dentro e croccanti fuori, questi deliziosi biscotti con gocce di cioccolato si realizzano in casa in modo semplicissimo.

Il segreto è seguire tutti i passaggi fondamentali ed utilizzare gli ingredienti giusti. Di fatti, non parliamo della preparazione di una classica pasta frolla che prevede l’aggiunta di gocce di cioccolato. L’impasto di questi biscotti golosissimi si presenta un po’ diverso. Se hai provato a prepararli ma il risultato non è stato dei migliori, ti consiglio di seguire la ricetta originale per preparare gli American Cookies più buoni di sempre! Trucchi e consigli utili per una preparazione che farà contenti grandi e piccini. Ecco come li prepariamo.

Come preparare gli American Cookies fatti in casa: ricetta originale e procedimento passo passo, ti conquisteranno al primo assaggio!

L’ora del tè è ormai sopraggiunta da un pezzo ed è proprio in questa stagione autunnale ed invernale che non ci lasciamo scappare un dolce momento di relax fatto di un goloso spuntino. E perché non cedere alla tentazione di rubare un biscottino dalla teiera? Se poi in tavola ci portiamo gli American Cookies, beh la merenda avrà sicuramente tutto un altro sapore. Friabili fuori, morbidi dentro, profumati e dal sapore irresistibile, questi deliziosi biscotti con gocce di cioccolato si caratterizzano per la loro preparazione diversa dalla classica pasta frolla. Se non li hai mai preparati così dovresti farlo perché il risultato è strabiliante! Vediamo la ricetta:

100g di zucchero

150g di zucchero di canna

145g di Burro

1 Pizzico di sale

1 Uovo

200g di Farina

Vaniglia

1 Cucchiaino raso di bicarbonato di sodio

250g di Gocce di cioccolato

1 cucchiaino di amido di mais