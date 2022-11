Hai del pane grattugiato da consumare? Prepara questo primo piatto ed assapora la novità: sarà pronto in soli 5 minuti

Hai del pane grattugiato che devi assolutamente consumare? Prepara questo semplicissimo primo piatti ed assapora la novità: impiegherai solo 5 minuti.

Chi è una persona fantasiosa sa benissimo quanto possa avere la possibilità di mettere in pratica la propria fantasia tra i fornelli. Oltre alla classiche ricette tradizionali, infatti, si ha la possibilità di inventare dei nuovi piatti o, addirittura, di rivisitarne altri. Avete letto anche voi, ad esempio, la ricetta che vi abbiamo svelato su quegli gnocchi non di patate? Stavolta vogliamo raccontarvi di qualcosa di molto simile, ma che non passerà affatto inosservato per via del suo incredibile gusto.

Il motto della cucina è proprio questo: non si butta via nulla! Che sia del lievito scaduto o del latte non più commestibile, c’è sempre un rimedio per evitare lo spreco di cibo. La ricetta che stiamo per darvi rispecchia letteralmente queste nostre parole, ma riuscirà comunque ad accontentare il palato di tutti.

Hai del pane grattugiato che devi assolutamente da consumare? Non sprecarlo affatto, ma usalo per la preparazione di questo primo piatto. Ti assicuriamo: impiegherai solo 5 minuti del tuo tempo e farai contenti tutti.

Prepara questo primo piatto con del pane grattugiato che devi consumare: sarà pronto in 5 minuti

Se proprio recentemente vi abbiamo spiegato com’è possibile consumare la carne macinata che hai nel freezer, adesso non possiamo fare a meno di svelarvi come sia possibile usare il pane grattugiato che hai in dispensa e che sta quasi per scadere. Certo, puoi usarlo per impanare delle preziose cotolette o rendere gustosissimi i ‘famosi’ peperoni gratinati, ma se vi dicessimo che con del semplicissimo pangrattato potreste creare un delizioso primo piatto in solo 5 minuti? È proprio questo che stiamo per raccontarvi e che, senza alcun dubbio, vi farà venire voglia di prepararlo anche ai vostri cari per oggi.

Il piatto che stiamo per proporvi oggi è davvero semplicissimo da fare. Non è altro, infatti, che la pasta aglio, olio, pane grattugiato e, se volete, del peperoncino! Succulentissima, non trovate? Scopriamo insieme qual è il procedimento da fare:

Prendete una padella antiaderente, mettete uno spicchio d’aglio ed olio quanto basta e fare rosolare il tutto (Se volete, potete aggiungere in questo passaggio il peperoncino;

Fate cuocere per pochissimi minuti ed, in seguito, aggiungeteci una manciata di pane grattugiato, mescolando di continuo;

Nel frattempo, calate la pasta che più vi piace (anche se vi consigliamo gli spaghetti) e fatela cuocere per il tempo necessario;

Trascorso il tempo, scolate la pasta e versatela in padella, aggiungendo un bicchiere d’acqua di cottura e mescolandola col composto ottenuto precedentemente;

Mescolando mescolando, aggiungete anche un po’ di parmigiano grattugiato e servite questa prelibatezza ai vostri cari.

In 5 minuti, quindi, avrete preparato un primo piatto da leccarsi i baffi e vi sarete sbarazzati di quel pane grattugiato che dovevate consumare. Insomma, avete preso due piccioni con una fava!

Che farete adesso? Anche voi lo preparerete ai vostri cari? Noi corriamo subito!