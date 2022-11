Elodie mostra la sua famiglia al completo: “Il mio pensiero felice”, quanta somiglianza; lo scatto vi toccherà il cuore.

Tra i migliori talenti usciti dalla scuola più famosa della tv, Elodie Di Patrizi, per tutti semplicemente Elodie, è oggi una vera e propria star. Era il 2015 quando si è classificata seconda alla quindicesima edizione di Maria De Filippi e, da lì, è iniziata per lei una carriera ricca di successi straordinari.

Una vera e propria rinascita, quella della cantante, che non ha vissuto un’adolescenza semplice: nel suo passato, Elodie ha dovuto affrontare diversi problemi, tra famiglia e dipendenze. Una famiglia che era ben lontana da quella del Mulino Bianco, come ha dichiarato la stessa popstar, ma alla quale è sempre stata legatissima. Elodie è nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano e mamma francese creola: i due si sono separati quando la cantante aveva solo 8 anni. Qualche anno fa, sul suo seguitissimo canale di Instagram, l’ex voce di Amici ha condiviso alcune foto ricordo tenerissime, che ritraggono la sua famiglia al completo, con lei e la sorella minore Fey in versione bambine. “Il mio pensiero felice”, ha scritto Elodie nella didascalia al post, che è stato letteralmente invaso da cuoricini e commenti.

Elodie e il dolcissimo scatto di famiglia: pioggia di likes e cuoricini

Elodie è una delle cantanti più amate ed ascoltate del momento. E, secondo le indiscrezioni lanciante da All Musica Italia, potrebbe tornare sul palco di Sanremo, tra i big in gara, nella prossima edizione della kermesse musicale. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe una grandissima gioia per i fan dell’artista, che la seguono e la supportano con affetto sin dalla sua esperienza ad Amici. La seguono in tutti i sensi, anche su Instagram, dove il profilo ufficiale della cantante conta ben 2,9 milioni di followers. È lì che Elodie condivide foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E non mancano, seppur di rado, le foto ricordo.

Come quella che Elodie ha condiviso con i suoi fan qualche anno fa, che racchiude la sua intera famiglia, quando lei e la sua sorellina Fey erano solo due bambine. Il tempo sembra non essere mai trascorso per Elodie: lo sguardo, il sorriso e i lineamenti sono praticamente identici. E che meraviglio i suoi folti capelli ricci. Date un’occhiata:

Eh si, uno scatto davvero dolcissimo, che ha intenerito i numerosissimi fan dell’ex cantante di Amici. Che, nelle ultime settimane, è finita sui giornali anche per questioni di gossip: archiviata la storia con Marracash, Elodie ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Andrea Iannone e la loro frequentazione sembra procedere a gonfie vele. A voi piacciono insieme?