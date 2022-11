Ad ognuno il suo carattere: questi segni zodiacali sono molto timidi, hanno vergogna anche solo di parlare, te ne sei mai accorto?

Al di là dell’aspetto fisico, ognuno di noi differisce dall’altro grazie al carattere e alla personalità. Ci sono gli estroversi e gli introversi, gli ottimisti e i pessimisti, insomma, ogni persona è diversa e per questo tanto unica e speciale. Hanno vergogna anche solo di parlare: questi segni zodiacali sono molto timidi.

Ovviamente non c’è niente di male ad essere delle persone riservate che preferiscono tenere per sé emozioni e sentimenti. A volte, però, proprio la loro timidezza eccessiva li spinge a chiudersi in se stessi e a non far valere le proprie ragioni. Talvolta di sottovalutano e hanno timore di un giudizio negativo da parte degli altri. Vi rispecchiate in questa descrizione? Scoprite se fate parte anche voi di questi segni zodiacali!

Segni zodiacali timidi: a volte hanno vergogna anche di aprir bocca

Si nascondono dietro un muro da cui è difficile scorgerli e preferiscono passare inosservati. Anche se sono talentuosi, simpatici e socievoli, a volte si vergognano troppo di stare al centro dell’attenzione e preferiscono fare da “tappezzeria”. Eppure, una volta che si sciolgono, sono tra le persone più affabili e di compagnia che si possano immaginare. Andiamo a vedere insieme di chi si tratta!

Iniziamo subito: i Pesci. Da non credere, vero? Eppure proprio perché sono soliti prendere la vita con entusiasmo e affrontare le sfide con energia e ottimismo, hanno timore di risultare presuntuosi e arroganti agli occhi degli altri. Per questo spesso celano i propri successi, progetti e obbiettivi e preferiscono tenere per loro le proprie emozioni.

Passiamo quindi allo Scorpione! Lo avreste mai detto? Eppure, nonostante la sua determinazione che talvolta appare come arroganza, si tratta di un segno in realtà timido e insicuro. Che cerca di fare delle proprie debolezze una forza e di trincerarsi dietro alte mura di freddezza per timore di essere ferito. Conoscendoli bene, ci accorgeremo che sono molto sensibili e anche empatici, come mai avremmo immaginato.

Non dimentichiamo il Cancro. Per natura non ama primeggiare, per questo preferisce stare lontano dalle situazioni di tensione o di confronto negativo. Ha le proprie convinzioni e non ama che vengano messe in discussione e, soprattutto, detesta i litigi. Per questa ragione eviterà di esporsi e preferirà restare sulle sue, ben protetto dietro la timidezza.

Infine, sorprendentemente, il Capricorno! Un segno all’apparenza un presuntuoso, un “so tutto io”, che in realtà è timidissimo e teme sempre di fare figuracce. Per questo cerca di saperne sempre più degli altri ma evita comunque di esporsi, quando possibile. E voi, fate parte di uno di questi segni? Vi rispecchiate nella descrizione?