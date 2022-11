Non il solito blazer: è questo il capo a chi non puoi rinunciare questo autunno; devi assolutamente averlo nel tuo guardaroba.

Hai voglia di dare una svolta alla tua vita e vuoi partire dal tuo guardaroba? Non c’è niente di più bello che dedicarsi allo shopping per far salire su il morale anche nei giorni più ‘down’. Ma quale capo scegliere per essere cool anche ora che le temperature stanno calando?

Premettendo che ognuno può scegliere gli indumenti che preferisce e che maggiormente rispecchiano i propri gusti, c’è un capo che è davvero un ‘must have’ di questa stagione. No, non si tratta della solita giacca, ma di un vero e proprio ‘jolly’, col quale puoi creare diverse tipologie di look, dal più casual al più formale. Scopriamo tutto!

Il blazer perfetto per questo autunno: una fantasia con cui puoi creare diversi look

Le festività di Natale sono alle porte e, inevitabilmente, si uscirà di più. Se sei alla ricerca di un capo originale, ma nello stesso tempo pratico e funzionale, sei nel posto giusto. Oggi vi parliamo di un capo che può rientrare nei cosiddetti ‘evergreen’ e che non è passato assolutamente di moda, anzi.

Sulle passerelle delle collezioni autunno/ inverno 2023 non può mancare un particolare tipo di giacca, che non può davvero mancare nel tuo guardaroba per un motivo molo semplice. Puoi abbinarla davvero con tutto, dal jeans al pantalone scuro, alle gonne: di cosa stiamo parlando? Dell’intramontabile blazer a quadretti, una vera e propria chicca per tutti gli appassionati di moda. Anche quest’anno, la fantasia a quadretti sta spopolando, perché ti permette di essere elegante, ma al punto giusto: con jeans e sneakers, la giacca a quadri ti permette di creare un look casual, col giusto mix di eleganza e semplicità.

Di quadretti ne esistono tanti, ma la fantasia più gettonata resta quella “principe di Galles”, caratterizzata dall’incrocio di quadri grandi e più piccoli. Ma, di varianti, ne esistono davvero a migliaia, sia per quanto riguarda il tessuto che il colore, che permettono di dare vita ad un’infinità di combinazioni ed abbinamenti. Se vuoi andare sul sicuro, il consiglio è optare una tonalità chiara, come il beige, il panna o il grigio tenue: in questo modo, potrai davvero indossare questo blazer quando e dove vuoi. Non è tutto!

Per chi ama ‘osare’, nei negozi ci sono anche tantissime proposte di completi a quadretti. Non solo il blazer, quindi, ma anche i pantaloni o le gonne perfettamente abbinate, della stessa fantasia. Una fantasia che non tramonta mai e che non deve assolutamente mancare nel tuo guardaroba. E tu, cosa aspetti a scegliere la giacca a quadretti dei tuoi sogni? Ti risolverà diversi problemi di ‘outfits’, salvandoti in molte occasioni.