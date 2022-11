Non è certo una cosa poco comune che ci avanzi qualcosa in casa: se succede con la camomilla non sprecarla, ti può tornare utilissima così

Abbiamo tantissimi prodotti in casa, sia per quanto riguarda gli alimenti che per quanto concerne la pulizia o la cura del nostro corpo. Ma è anche vero che non sempre ci accorgiamo di quando qualcosa sta per finire e ci ritroviamo a rendercene conto quando ormai è tardi e non abbiamo modo di fare la spesa. Se avanza la camomilla non sprecarla: ti può tornare utilissima così.

Con l’arrivo del freddo abbiamo sempre voglia di qualcosa di caldo che ci dia una mano in inverno. Per questo andiamo matti per cioccolate calde e tisane di ogni genere, ma anche per il tè o la classica camomilla. E proprio questa può rivelarsi la perfetta alternativa ad un prodotto che molti di noi conoscono bene. Scopriamo allora come usare quella avanzata!

Camomilla che avanza, non buttarla: così ti sarà davvero utilissima

Ne basta una tazza calda e fumante per sentirci subito rilassati e calmare lo stress della giornata. La camomilla è una bevanda davvero irrinunciabile e perfetta da sorseggiare prima di andare a dormire. Porta al nostro organismo tanti benefici e, soprattutto, in inverno ci aiuta a scaldarci e contrastare il freddo.

E se vi dicessimo che può rivelarsi anche eccezionale come alleata per la cura del nostro corpo? Non molti lo sanno, ma è possibile usarla in sostituzione ad un prodotto molto amato e del quale spesso non possiamo fare a meno. Se volete saperne di più vi basterà seguiti nel prossimo paragrafo e vi assicuriamo che resterete sorpresi!

Se anche a voi è capitato di prepararne in quantità eccessive, maggiori di quanto realmente occorreva, non temete, non dovete buttarla via e sprecarla! Assicuratevi di non averla zucchera o comunque che non abbiate già aggiunto altri ingrediente e scopriamo insieme come possiamo servircene.

Dovete sapere che la camomilla può trasformarsi in uno straordinario tonico per il viso e il collo! Non avrete bisogno di andare in profumeria ad acquistare un prodotto specifico, basterà seguire pochi e semplici passaggi e il risultato sarà eccezionale.

Prima di tutto assicuratevi che la camomilla sia fredda, non vogliamo certo scottarci. Andiamo a filtrarla in modo da eliminare eventuali residui dal liquido. A questo punto ognuno di noi potrà aggiungere gli ingredienti che vuole in base al proprio tipo di pelle. Un esempio? Qualche goccia di limone per chi ha la pelle grassa e lucida!

Baserà quindi, dopo aver deterso il viso, bagnare un dischetto di cotone nel liquido e usarlo per inumidire il viso con delicatezza, tamponando. Il nostro tonico renderà la pelle luminosa, elastica e morbidissima!