Addio ansia! Con questi cibi tieni alla larga lo stress e ti senti subito meglio

Addio ansia! Se porti a tavola questi cibi tieni alla larga lo stress e ti senti subito meglio. Provare per credere! Semplice ed efficace.

A causa dei ritmi frenetici della vita quotidiana spesso ci sentiamo sopraffatti da ansia, stanchezza e nervosismo. Ogni giorno, infatti, ci troviamo a doverci destreggiare fra gli impegni lavorativi e quelli legati alla vita privata e famigliare.

Senza contare poi gli innumerevoli imprevisti che possono capitare da un momento all’altro. Non c’è, dunque, da stupirsi se spesso ci sentiamo un po’ stressati. Sono in pochi, però, a sapere che per eliminare il problema è possibile innanzitutto adottare alcuni piccoli accorgimenti a tavola.

Una corretta alimentazione, di fatto, può risolvere tantissimi ‘disturbi’ psicofisici, in quanto ciò che mangiamo incide profondamente sul nostro stato di salute. Vediamo, quindi, quali sono gli alimenti consigliati per tenere alla larga ansia e stress.

Come l’alimentazione incide su di noi

Come abbiamo ricordato all’interno di tantissimi dei nostri articoli, mangiare bene ha degli effetti positivi non soltanto sulla salute del nostro organismo, ma anche sul nostro benessere psichico. Ci sono, infatti, alcuni alimenti che più di altri influenzano il nostro modo di sentirci.

Pensiamo ad esempio alla carica che è in grado di darci il caffè o a quel buonumore improvviso che si genera in noi dopo aver mangiato un pezzetto di cioccolato. Ma non finisce qua, perché sono davvero tantissimi i cibi che sono in grado di farci sentire meglio a 360 gradi. In particolare, però, quest’oggi andremo a scoprire quali sono gli alimenti capaci di tenere alla larga ansia e stress.

Addio ansia: con questi cibi ti senti subito meglio

Ebbene, se da un po’ di tempo a questa parte ti è capitato di sentirti leggermente in ansia e stressato allora sei capitato nel posto giusto, in quanto quest’oggi andremo a svelarti come puoi provare a risolvere il problema attraverso l’alimentazione. Ecco finalmente svelato quali sono i cibi capaci di contrastare questi ‘disturbi’.

Patate dolci: ricche di sostanze nutritive ed usate in tantissime ricette, le patate dolci sono anche in grado di far abbassare il livello di cortisolo, l’ormone che determina lo stress.

ricche di sostanze nutritive ed usate in tantissime ricette, le patate dolci sono anche in grado di far abbassare il livello di cortisolo, l’ormone che determina lo stress. Tisane: come è risaputo, la camomilla è un ottimo rimedio naturale per calmarci. Ma non finisce qua, perché anche il tè matcha e la teanina aiutano a ridurre ansia e stress.

come è risaputo, la camomilla è un ottimo rimedio naturale per calmarci. Ma non finisce qua, perché anche il tè matcha e la teanina aiutano a ridurre ansia e stress. Frutti di mare: grazie alla presenza di taurina che produce la dopamina, un ormone che ci aiuta a sentirci bene, i frutti di mare sono ottimi contro lo stress ed aiutano a migliorare l’umore.

grazie alla presenza di taurina che produce la dopamina, un ormone che ci aiuta a sentirci bene, i frutti di mare sono ottimi contro lo stress ed aiutano a migliorare l’umore. Prezzemolo: è ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi e, quindi, anche lo stress ossidativo.

Broccoli: riducono l’insorgenza di malattie cardiache e grazie alla presenza del magnesio combattono gli stati depressivi.

riducono l’insorgenza di malattie cardiache e grazie alla presenza del magnesio combattono gli stati depressivi. Bietola: anch’essa ricca di magnesio, è in gradi di alleviare ansia, stress e panico.

anch’essa ricca di magnesio, è in gradi di alleviare ansia, stress e panico. Ceci: sono utili ad abbassare il livello di stress.

sono utili ad abbassare il livello di stress. Alimenti fermentati: ciò dipende dal fatto che i probiotici influenzano la salute dell’intestino che a sua volta determina il buonumore.

ciò dipende dal fatto che i probiotici influenzano la salute dell’intestino che a sua volta determina il buonumore. Tahina: non è da sottovalutare, poiché contiene una sostanza che produce la serotonina e la dopamina, gli ormoni che regolano l’umore.

L’avresti mai detto?