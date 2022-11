Avete mai visto la mamma di Emma Marrone? Eccole insieme in una foto condivisa dalla cantante su Instagram.

Di talenti, dalla scuola di Amici, ne sono usciti tantissimi nel corso degli anni ma in pochi hanno raggiunto il suo successo. Emma Marrone è diventata una vera e propria star dopo la vittoria della nona edizione del talent show di Maria De Filippi. Una vittoria che ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria per l’artista pugliese, che è oggi una delle cantanti più amate ed ascoltate del nostro Paese.

Un successo visibile anche sui social, dove Emma è molto attiva: il suo canale di Instagram conta ben 5,9 milioni di followers. Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage di lavoro ad attimi di vita quotidiana. E non mancano gli scatti di famiglia, come quello condiviso prima di questa estate, in cui è in compagnia della sua meravigliosa mamma. Eccole insieme.

Emma Marrone, avete mai visto la sua mamma? Bellissime insieme

Ne ha fatta di strada Emma Marrone da quella prima volta che, nel 2009, è salita sul palco di Amici, ma, nonostante il successo, non ha mai dimenticato le sue origini. Appena può, la cantante torna in Puglia, nella sua amata terra, dalla sua famiglia. Una famiglia che, lo scorso settembre, è stata colpita da un tragico evento: papà Rosario è venuto a mancare a soli 66 anni a causa di una leucemia. Un dolore straziante, ma che non ha fatto che unire ancora di più Emma alla sua mamma e al fratello Francesco, al quale è legatissima.

Sul canale social dell’ex vincitrice di Amici, potrete trovare diversi scatti in compagnia della sua famiglia, col fratello, divenuto da poco vigile del fuoco, e con l’amatissima mamma, Maria Marchese. Una donna meravigliosa, che ha dedicato la sua vita alla sua famiglia. Uno scatto condiviso da Emma lo scorso maggio ritrae mamma e figlia insieme, più belle che mai. I loro occhi sorridono e racchiudono tutto l’amore che le lega:

Eh si, un’immagine meravigliosa, che ha ottenuto il pieno di likes, commenti e cuoricini, come sempre quando si tratta di un post condiviso dalla Marrone. Lo scatto è stato pubblicato l’8 maggio, in occasione della festa della mamma e nella didascalia al post Emma si è limitata a scrivere “Mamma”, allegando un cuore rosso. Una parola che racchiude tutto, non c’è bisogno di aggiungere altro. Tantissimi i complimenti apparsi tra i commenti e c’è anche chi ha notato la somiglianza tra queste due meravigliose donne. E voi, cosa aspettate a seguire Emma su Instagram? Sarete sempre aggiornati sui suoi impegni lavorativi e potrete vedere qualche scorcio della sua quotidianità. Non ve ne pentirete.