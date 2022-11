Indugiano in tutto e non sanno mai cosa vogliono: questi segni zodiacali sono eterni indecisi

Anche non sapere mai cosa scegliere è una caratteristica ben precisa di alcuni segni zodiacali in particolare: ecco quali sono i più indecisi dell’oroscopo.

Articolata e piena di variabili, la personalità di ogni individuo può essere paragonata ad un prisma. Ciascun essere umano è il risultato di un mix di caratteristiche innate, esperienze vissute ed emozioni che in un determinato momento fanno emergere di lui alcuni lati nascosti piuttosto che altri. E’ innegabile però che certi aspetti appartengano maggiormente a certe persone e meno ad altre. A contribuire a ciò, secondo alcuni, sarebbe anche lo zodiaco.

L’indecisione, ad esempio, è una prerogativa di alcune persone e, in base ad alcune teorie astrologiche, anche di alcuni segni. Un carattere indeciso determina un atteggiamento insicuro e tentennante di fronte alle scelte, a prescindere da quanto queste siano importanti o meno.

Per intenderci, se si ha una personalità del genere, basterà davvero poco per sentirsi ‘paralizzati’ nel momento di decidere qualcosa: perfino un semplice gusto di gelato può costituire un ‘bivio’ davanti al quale non si sa come agire.

Come si può facilmente intuire, ciò è sintomo di una forte insicurezza che può incidere anche su questioni importanti, come la scelta di un lavoro ad esempio. Tornando allo zodiaco, quali sono i segni più indecisi in assoluto? Forse vi stupirete nello scoprirlo!

La loro incertezza vi farà perdere la pazienza: sono loro i segni zodiacali più indecisi dell’oroscopo

Stando all’astrologia, i nati sotto questi segni sono talmente indecisi da far ricadere anche sugli altri le conseguenze del loro eterno temporeggiare. Parliamo del Cancro, della Bilancia, dei Gemelli, del Toro e dei Pesci.

Spaventato un po’ da tutto, il Cancro indugia prima di fare qualunque cosa perché timoroso di non sapere gestire eventuali reazioni, delusioni, ecc. Ovviamente, così facendo, resta spesso insoddisfatto e lascia insoddisfatti anche gli altri. Anche quando decide finalmente di lanciarsi in qualcosa, lo fa sempre cercando l’appoggio di chi lo circonda.

L’indecisione è forse uno dei pochissimi difetti della Bilancia, ma nel suo caso non si tratta di insicurezza. Questo segno preferisce astenersi dal decidere in attesa che sia qualcun altro a farlo al posto suo solamente per non rischiare di compromettere l’equilibrio e l’armonia he rappresentano il suo stile di vita.

Pur di non decidere, i Gemelli finiscono spesso col combinare dei veri pasticci soprattutto in ambito sentimentale dove è disposto a tutto pur di non scegliere.

Anche per il Toro l’amore è il campo in cui decidere diventa una vera e propria impresa. Nonostante sia un partner affidabilissimo quando si innamora e mette la testa a posto, fino ad allora vi farà tribolare non poco!

I Pesci vanno totalmente in crisi quando c’è da fare una scelta importante. Che si tratti di lavoro, di un acquisto importante per il futuro, di un trasferimento in un’altra città, questo segno attraversa mille ansie, cambiamenti di idee e stati d’animo prima di arrivare ad una decisione definitiva che tende sempre a rimandare il più possibile.

Voi appartenete ad uno di questi segni? A prescindere da ciò, come vi reputate? Decisi e sicuri di voi o tremendamente incerti su tutto?