Whatsapp, la funzione che tutti aspettavano: adesso sarà tutto più coinvolgente; ecco cosa potrai fare con i tuoi contatti, incredibile.

Nell’era più digitale che mai, è lei l’applicazione più utilizzata tra quelle scaricate sul nostro cellulare. Si, parliamo proprio di Whatsapp, l’app di messaggistica istantanea che ti permette di comunicare in pochissimo tempo con una quantità illimitata di persone. Messaggi di testo, immagini, gifs e le tanto amate note vocali: la praticità di Whatsapp fa impazzire tutti. E non è finita qui!

Come vi abbiamo spiegato più volte, esistono tante funzioni nascoste nel meraviglioso mondo di Whatsapp: la maggior parte degli utenti non conosce i segreti di questa applicazione, che consente di fare davvero tantissime cose impensabili, persino chattare senza apparire online. Ebbene, tenetevi forte perché proprio negli ultimi giorni è arrivata una novità clamorosa: una nuova funzione che si rivelerà utilissima, soprattutto nei gruppi composti da un bel po’ di persone. Una novità coinvolgente e, perché no, divertente, ma anche funzionale: riuscirà a risolvere in poco tempo i problemi di organizzazione. Ecco di cosa si tratta!

Novità assoluta su Whatsapp: arriva una funzione che ti farà divertire non poco

Una novità ‘bomba’ arriva su Whatsapp! Dopo le recenti introduzioni, tra cui la reazione ai messaggi, arriva un’altra, clamorosa, funzione, che cambierà per sempre le vostre conversazioni di gruppo. Premettiamo che, al momento, è possibile che non appaia su tutti i dispositivi ma che gli aggiornamenti siano ancora in corso. Nel frattempo, però, vi spoileriamo cosa potrete fare ben presto direttamente nella vostra chat.

Siete in tanti in un gruppo, con opinioni diverse e non riuscite a prendere una decisione? Che ne dite di lanciare un sondaggio per scoprire qual è l’opinione della maggioranza? Adesso potrete farlo direttamente su Whatsapp, che, come Instagram e Telegram, ti permetterà di introdurre un sondaggio proprio all’interno della conversazione che desideri. Come fare?

Se possedete un’Iphone, vi basterà cliccare sul “+” che si trova sulla tastiera: normalmente, a quel punto appaiono diverse icone, tra cui fotocamera, galleria foto e posizione. Ebbene, noterete che c’è un ‘amico’ in più, che si tratta proprio del Sondaggio. Non vi resta che cliccare sull’opzione Crea Sondaggio e seguire le istruzioni, molto semplici. Potrete rivolgere la domanda che preferite ed aggiungere le opzioni di scelta: nel frattempo, cliccando su Mostra voti, potrete scoprire le scelte di ognuno dei componenti del gruppo, avendo un quadro completo del sondaggio. Il procedimento è molto simile a quello previsto dalle stories di Instagram! Un procedimento che, con ogni probabilità, sarà lo stesso anche per i possessori di Android, che potranno trovare l’opzione Sondaggio cliccando sull’icona a forma di graffetta sulla parte destra della tastiera.

Una novità assoluta che noi non vediamo l’ora di provare: a voi è già arrivata?