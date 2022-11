Il trucco geniale per capire quando un impasto è ben lievitato e pronto all’uso: ti basta fare così

Un trucco geniale che pochi conoscono per capire se un impasto è ben lievitato e pronto all’uso: ti basta fare semplicemente così

I trucchi di cucina sono sempre ben accetti. Ci facilitano la vita e soprattutto ci permettono di metterci alla prova ai fornelli senza incorrere necessariamente in errori che possono rovinare le nostre preparazioni! Fra le preparazioni più amate e più in voga di sempre, oltre un buon piatto di pasta c’è sicuramente la pizza fatta in casa.

Regina delle nostre tavole, è un vero e proprio passepartout per il paradiso delle bontà! Difficilmente si resiste a questa deliziosa preparazione che solitamente fa capolino sulle nostre tavole nel weekend quando siamo riuniti in famiglia o con amici. Preparare la pizza è un atto d’amore! Ma non sempre è semplice accingersi alla preparazione del suo impasto. Abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di pizza che vogliamo preparare. Se più alta e soffice, come quelle in teglia; se più basse e croccanti come quella ‘romana‘ o se proprio vogliamo metterci alla prova e superare noi stessi, possiamo decidere di preparare quella napoletana. Insomma, a voi tutti la scelta! Quella della preparazione dell’impasto è però una fase fondamentale che necessita di qualche attenzione in più per assicurarsi un risultato finale davvero eccellente! Quella della lievitazione poi, è un’altra fase che va curata nei minimi dettagli. E a quel punto ci domandiamo, dopo quanto tempo un impasto è allora pronto per essere messo in forno? Esiste a questo proposito un trucco che può esserci d’aiuto e che darà una risposta al nostro dubbio! Ti spiego cosa bisogna fare!

Capire quando un impasto è pronto per la cottura sarà semplicissimo con questo trucco: ti basta fare così

Ingredienti semplici ed elementari, sono quelli necessari per la preparazione di un impasto di pizza fatto ad hoc. Acqua, lievito e farina sono gli essenziali ai quali uniamo sale ed olio (nei casi in cui occorra) ed ecco che compiamo la magia. Basta unire questi semplici ingredienti fra loro per ottenere un composto omogeneo da lasciar lievitare per dar vita al nostro delizioso panetto che saremo poi pronti a sfornare. Ma dopo aver messo insieme gli ingredienti, dopo aver preparato ed impastato il nostro panetto che lasciamo li al calduccio a lievitare, come facciamo a capire quando è il momento giusto per stendere la pasta e condire? A questo punto ci tocca fare la prova del 9!

Un trucco a questo proposito davvero geniale, ci permette di capire se l’impasto è nella giusta fase di lievitazione. Di cosa parliamo? Quello che devi fare è prendere un bicchiere d’acqua fredda. Dopodiché dal nostro impasto preleviamone un pezzetto per farci una piccola pallina. A questo punto non dobbiamo fare altro che immergere la pallina nel bicchiere con l’acqua fredda. La pallina dapprima precipiterà sul fondo del bicchiere, dopodiché se questa salirà nuovamente in superfice vorrà dire che l’impasto sarà pronto per essere utilizzato!

Et voilà, il gioco è fatto!