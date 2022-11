Michelle Hunziker sorprende tutti con il suo tutorial per una messa in piega perfetta

Capelli sempre perfetti con questo metodo suggerito da Michelle Hunziker che nel suo tutorial svela il segreto per un’acconciatura stilosa.

Fisico perfetto, sorriso luminoso ed una simpatia che fa innamorare chiunque: fin dal suo arrivo in Italia nei lontani anni Novanta, Michelle Hunziker ha subito dimostrato di avere la stoffa per ‘bucare lo schermo’ ed è proprio ciò che ha fatto in questi quasi trent’anni di carriera. La biondissima svizzera è entrata a pieno titolo del firmamento dello spettacolo nostrano e il pubblico è sempre più entusiasta di lei.

Nonostante la sua innegabile bellezza, che continua ad accompagnarla senza risentire affatto del tempo che passa, Michelle non ha mai puntato solo sull’immagine. La vera chiave del suo successo è decisamente la simpatia con la quale si rapporta non solo ai fan che la seguono in tv ma anche ai follower sui social.

Il suo profilo Instagram è super attivo ed è lì che condivide molti momenti della propria vita quotidiana, consigli di bellezza e tanto altro tramite foto e video che la immortalano anche nella sua casa. Proprio in questi giorni, ha voluto mostrare un trucchetto di hair-styling davvero interessante da cui prendere spunto per una chioma sempre super glamour. Attraverso alcune recenti Ig-stories, ha infatti pubblicato dei selfie che mostrano il prima e il dopo dei suoi capelli. Finalmente ora tutti sanno come fa Michelle ad ottenere una messa in piega impeccabile.

Michelle Hunziker svela in un tutorial il segreto per avere capelli sempre al top

Come tutti sanno, da un anno a questa parte la celeberrima conduttrice di tanti programmi Mediaset di grande successo ha deciso di dare una svolta decisiva al proprio look. Ha detto così addio alla lunga chioma che l’ha caratterizzata per decenni in favore di un taglio più sbarazzino ovvero il cosiddetto ‘bob’ che molte star in questo periodo adorano. Ovviamente, quando si sceglie uno stile così particolare, riuscire ad avere sempre una messa in piega perfetta potrebbe essere un problema.

La Hunziker ha però mostrato alle fan come lei riesce a realizzare le leggere onde che sfoggia da un po’ di tempo in modo da dare molta personalità al suo bob. Dapprima si è mostrata su Instagram con la testa ricoperta da grandi bigodini:

poi ha fatto vedere a tutti il risultato finale. “Prendete dei bigodini caldi: pochi minuti ed ecco fatta questa piega” ha spiegato. In soli 10 minuti, la compagna di Tomaso Trussardi ha ravvivato tantissimo il suo caschetto, al punto da sembrare appena uscita dal parrucchiere.

Un trucchetto da tenere presente, vista la rapidità con cui Michelle ha ottenuto un risultato così strepitoso.