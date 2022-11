Pensiamo tutti alla lavastoviglie o all’asciugatrice ma quanto costa la televisione accesa?

Siamo soliti pensare sempre alla lavastoviglie o all’asciugatrice ma sapete quanto costa tenere la televisione accesa?

Siamo in un periodo abbastanza difficile, in particolare a farsi sentire è l’aspetto economico che gravita in uno stato di squilibrio totale. Questo ha provocato le stesse conseguenze anche nelle finanze delle famiglia. Sembra sempre più difficile pensare di arrivare a fine mese. Anche nelle case in cui ci sono due stipendi è diventato impossibile arrivare al 31 del mese a avere ancora in tasca qualcosa di soldi.

Negli ultimi mesi abbiamo affrontato l’aumento dei costi delle bollette: il gas e la luce hanno subito un incremento incredibile e le cifre che ci siamo trovati in bolletta ci hanno completamente spiazzato. Lo stesso è accaduto con i prodotti alimentari. Il pane, la pasta, il latte, anche gli ingredienti che riteniamo necessari, hanno subito un incremento dei prezzi spesso arrivando a costare il doppio. Per quanto riguarda le bollette e soprattutto ponendo l’attenzione sui consumi, il Governo, in particolare facendo riferimento a questo periodo invernale, ha emanato una serie di regole da seguire per evitare di ricevere brutte sorprese.

Ci è stato chiesto di accendere i riscaldamenti soltanto in alcune ore del giorno, quando le temperature sono troppo basse e il freddo, anche in casa, comincia a farsi sentire. Inoltre, quando ci accendono non bisogna superare un certo grado. Lo stesso è stato chiesto ai negozi e a tutte le attività commerciali. Noi abbiamo l’abitudine di pensare che la lavastoviglie e l’asciugatrice consumino tanto ma forse non avete mai pensato a quanto costa invece tenere la televisione accesa: lo sapete?

Pensiamo tutti alla lavastoviglie e all’asciugatrice ma quanto costa la televisione accesa?

Siamo soliti pensare, soprattutto in questo periodo di crisi economica, che se usiamo spesso la lavastoviglie e l’asciugatrice, come anche i riscaldamenti, consumiamo il doppio. Questo perchè sappiamo che quando le attiviamo i consumi non sono minimi. Ma per caso avete mai pensato a quanto costa tenere la televisione accesa?

Non abbiamo dati precisi e sicuri ma se accendete il televisore e lo tenete acceso a tratti durante il giorno, arrivando ad un totale di circa 6 ore al giorno di accensione, questo consumerebbe circa 0,66 KWt. Quindi, prendendo in considerazione il fatto che il prezzo è oggi di circa 0, 60 euro a kilowattora, allora in sei ore arriveremo a circa 0, 39 euro al giorno.

Se teniamo la tv accesa sempre 6 ore al girono circa per 30 giorni, il prezzo arriverebbe a 11, 70 euro. Quindi, il costo del piccolo schermo in bolletta arriva quasi a 12 euro al mese. Naturalmente stiamo sempre facendo riferimento alle 6 ore al giorno per 30 giorni. Se invece siete soliti accendere la tv meno ore, avrete un costo minore. Naturalmente dipende anche da molti altri criteri e il costo potrebbe non essere questo.