Questo è un errore molto comune per chi fa la tinta in casa: non farlo più

Non sempre abbiamo il tempo di andare dal parrucchiere quando vogliamo rinnovare il look. Se si tratta soltanto di fare una piega diversa dal solito capita qualche volta di impegnarsi e farla da soli, anche se il risultato non è come quello che un hair stylist farebbe. C’è chi ha il tempo di andare anche solo una volta a settimana e chi invece va una volta al mese o addirittura dopo diversi mesi.

Non è da tutti avere questa abitudine e qualcuno non sente il bisogno di recarsi sempre nel negozio per aggiustare la chioma. Ci sono persone che non amano farsi toccare i capelli e vanno dal parrucchiere solo per tagliarli ogni tanto. Molte volte capita anche di fare la tinta da soli in casa, voi l’avete mai fatta? Sarà capitato tantissime volte! Sicuramente tra i vantaggi si risparmiano i soldi. Naturalmente dato che non siamo degli esperti può succedere che non coloriamo tutta la chioma in modo uniforme.

C’è un errore che in molti fanno proprio quando fanno la tinta in casa. Sembra una sciocchezza ma dovete cercare di evitare di ripeterlo sempre.

E’ capitato a tutti di fare la tinta a casa da soli o comunque con l’aiuto di qualcuno di famiglia. Spesso non abbiamo il tempo e il modo per andare da un parrucchiere e molte volte preferiamo farla a casa per risparmiare. Quando la facciamo in un negozio ci affidiamo a mani esperte e abbiamo la certezza che venga quasi sempre come vogliamo. Quando invece la facciamo a casa non sempre il risultato è quello sperato.

C’è un errore molto comune che viene messo in pratica da coloro che decidono di fare la tinta da soli. Forse non ve ne rendete conto perchè è un passaggio che viene spontaneo fare dopo. Ma di cosa si tratta? Quando coloriamo i capelli con i prodotti capita che mentre la stiamo facendo qualche macchia sporca la pelle del viso. Solitamente aspettiamo la fine della colorazione per togliere i residui. Ebbene, non bisogna assolutamente aspettare.

Quando vedete che il colore è caduto sulla fronte o su altre zone, toglietelo subito. Prendete un dischetto di cotone e aggiungete sopra una crema, o ancora potete usare un ingrediente che avete nel frigo, il latte. Intingete il dischetto e provate a togliere le macchie. Un altro metodo da poter mettere in pratica è quello di usare il dentifricio a pasta o ancora, mettete insieme dell’olio di oliva e del succo di limone sul cerchio di cotone e strofinare sulla fronte. Vedrete che le macchie di tintura andranno via.