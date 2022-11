La terribile storia di Anastasia: uccisa dal marito e il corpo lasciato in una valigia tra le campagne

Ha sconvolto un’intera comunità la notizia dell’ennesimo femminicidio: uccisa dal marito, il suo cadavere è stato abbandonato in una valigia.

Un’altra terribile morte si è aggiunta in questi giorni al drammatico e nutrito elenco delle donne uccise dal proprio partner dall’inizio del 2022. Stavolta, la notizia riguarda una 23enne ucraina, Anastasiia Alashri, brutalmente accoltellata per tre volte dal marito. Come se l’orrore non fosse già abbastanza, un dettaglio ancora più macabro caratterizza la tragica vicenda.

Prima di fuggire, l’uomo ha rinchiuso il cadavere della ragazza in una valigia che ha poi abbandonato nelle campagne di Fano, città luogo del delitto. A denunciare la misteriosa scomparsa della vittima era stato l’amico presso il quale Anastasiia era ospite per cercare di scappare dalle violenze del coniuge. Stanca di subire tutti quei maltrattamenti, lo scorso venerdì la donna aveva sporto denuncia per poi abbandonare il tetto coniugale e rifugiarsi in casa dell’amico.

Domenica sera, però, aveva fatto ritorno nell’appartamento dove aveva vissuto col marito per riprendere le ultime sue cose ed è stato proprio allora che ha trovato la morte per mano dell’uomo che aveva sposato e col quale aveva avuto un bambino che ora ha 2 anni. Il piccolo al momento aspetta la nonna materna che lo sta raggiungendo dall’Ucraina.

Tragedia a Fano: donna uccisa dal marito, lui ha confessato

Una storia davvero spaventosa quella della povera Anastasiia, barbaramente assassinata dall’uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Di certo, un rapporto molto diverso da quello tra Debora Pierini e suo marito Davide Giracello, distrutto dal dolore per il fatale incidente che ha portato via la madre di suo figlio.

Dal suo Paese natale Anastasiia era fuggita insieme al figlio e al marito 42enne lo scorso marzo, durante gli inizi della guerra. Giunta in Italia, la coppia aveva cercato di iniziare qui una nuova vita: la donna lavorava al ristorante Osteria della Peppa e da settembre impartiva lezioni nella scuola musica di Fano essendo laureata proprio in tale materia.

Tra i due coniugi però la situazione non era delle più rosee e anche in Italia gli episodi di violenza domestica da parte di lui continuavano a susseguirsi, fino alla tragedia scoppiata domenica sera. Sarebbe stato allora che, secondo gli inquirenti, Anastasiia sarebbe stata uccisa dal marito con tre coltellate. L’uomo, di nazionalità egiziana, avrebbe poi messo il corpo in una valigia che avrebbe lasciato nelle campagne di Fano in tre posti diversi insieme al coltello e al cellulare della moglie.

Quest’ultimo oggetto è stato ritrovato da un passante che lo ha consegnato ai carabinieri. Il 42enne egiziano intanto aveva iniziato a fuggire, ma è stato raggiunto alla stazione di Bologna da cui probabilmente aveva intenzione di lasciare l’Italia. Portato in caserma, il marito di Anastasiia ha confessato tutto ed ha fornito le indicazione per il ritrovamento del corpo.

Una vicenda da brividi, di quelle che non vorremmo più raccontare.