Alba Parietti si diverte con i filtri: ecco com’è la sua immagine tutta modificata

La frizzante ed ironica Alba Parietti ha sorpreso tutti con una sua foto ritoccata sui social con i filtri: il messaggio è molto chiaro.

Donna di spettacolo da circa 40 anni, Alba Parietti ha sempre saputo come restare insostituibile nel cuore del pubblico. Se la sua incantevole bellezza le ha permesso di farsi largo sul piccolo schermo agli esordi, la sua personalità per nulla banale le ha consentito di lasciarvi il segno fino ad oggi. Anche attraverso i social la splendida torinese è in grado di stabilire una stretta connessione con i fan.

Su tali piattaforme è solita condividere momenti, gioie, dolori, riflessioni personali ed emozioni e ciò che pubblica non passa mai inosservato facendo ogni volta incetta di like e commenti. Certo, non mancano i soliti haters, ai quali però Alba sa tener testa in maniera egregia con le sue risposte epiche che asfaltano i cosiddetti ‘leoni da tastiera’.

Tra i parecchi post di cui il suo profilo Instagram pullula, ce n’è uno che risale a qualche mese fa e che dimostra ancora una volta l’intelligenza e l’ironia della famosa opinionista. La Parietti non ha esitato a regalarci una delle sue riflessioni più sagge e al tempo stesso ironiche di quelle che solo lei sa esporre con tanta lucidità. Si è mostrata in uno scatto abbastanza ritoccato dai filtri e il risultato è da non perdere. Perciò, qualora vi fosse sfuggito il post in questione, vi consigliamo di vederlo e, soprattutto di scoprire cosa ha scritto la madre di Francesco Oppini.

Alba Parietti spiazza tutti e pubblica una foto con i filtri: non ci crederete

Schietta come sempre, la Parietti nazionale ha postato una foto parecchio modificata in cui sembra avere neanche 30 anni. Nella didascalia dell’immagine ha spiegato cosa l’ha spinta ad immortalarsi così: “Mi sono proprio divertita a vedere cosa si può fare, in pratica di tutto…Praticamente ti puoi appiccicare la faccia di tua figlia, di tuo zio di tua nonna. Di Sharon Stone, di Oliver Stone”, ha detto ironizzando sull’abitudine, ormai diventata eccessiva e parecchio diffusa, di modificare la propria immagine con un uso smodato dei filtri.

Una prassi che lei ha più volte contestato: “Ma davvero in alcuni casi si rischia la denuncia per truffa. Il problema non è cosa gli altri vedono, ma come ti presenti poi a uno che ti segue e non ti riconosce”. Alba sottolinea come, nonostante lei per prima giochi con queste diavolerie social, non bisognerebbe mai perdere di vista la propria identità per rincorrere ideali di bellezza inesistenti nella realtà.

“Io gioco a carte scoperte , ma beccatevi questa Parietti filtrata , ringiovanita con il capello lungo. Lo potete fare tutte . Il problema, ripeto, è poi che si vive solo il virtuale e nella vita reale sei impresentabile”, ha scritto chiaro e tondo.

Come darle torto?