Altro che chirurgia: ecco come fa Jennifer Lopez ad essere sempre così bella

Cosa c’è dietro la bellezza di Jennifer Lopez, splendida anche a più di 50 anni? E’ lei stessa a svelare il suo segreto su Instagram.

Quando si pensa al talento a 360 gradi condito da una bellezza senza tempo, viene subito in mente lei, Jennifer Lopez. E non potrebbe essere altrimenti, viste la sue straordinarie capacità nell’ambito dello spettacolo. Cantante, ballerina, attrice…la famosissima JLo è un autentico animale da palcoscenico e una delle pochissime artiste capaci di racchiudere tutti questi talenti.

A lasciare di stucco poi è sempre stato anche il suo aspetto estetico, che in questi decenni di carriera non è mai sembrato subire l’influenza del tempo. La pop star portoricana ha superato i 50 da un po’ eppure nessuno lo direbbe mai: il fisico agile e tonico che le permette di brillare durante le esibizioni e il viso luminoso e privo di rughe la rendono davvero una rarità tra le sue coetanee.

Come accade immancabilmente quando si tratta di dive così celebri e sorprendentemente affascinanti, molti hanno spesso ipotizzando che la moglie di Ben Affleck fosse ricorsa alla chirurgia estetica per ottenere un risultato del genere. Di certo c’è che il ritrovato amore con il suo adorato ex fidanzato non può che farle bene e tramettere questa felicità anche all’aspetto esteriore. Sulla chirurgia però, Jennifer è stata chiara: non ha mai fatto nessun ritocchino e lo ha ribadito sempre con insistenza.

Anzi, per coloro che avessero ancora dubbi, la meravigliosa 53enne ha fornito la ‘prova’ della sua naturalezza al 100% attraverso un video sui social dove mostra il suo segreto per una pelle che resiste al tempo.

Jennifer Lopez svela a tutti il suo segreto di bellezza: si è mostrata proprio così

Attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram, JLo è apparsa tempo fa col pigiama e senza un briciolo di make-up la mattina appena sveglia. Ovviamente, fin qui nessuna novità perché lei ci ha abituati agli scatti completamente al naturale: ricordate il selfie dopo la prima notte di nozze col marito?

Ebbene, come si può notare anche nel video in questione, nonostante la totale assenza di trucco, la cantante mostra una pelle del viso spettacolare: niente rughe, macchie, brufoli…praticamente perfetta! Nelle immagini la vediamo alle prese con la sua skin routine giornaliera mentre spiega ogni passaggio. Prima si lava il viso con un sapone cremoso contenente crusca di riso, radice di cocco e radice di poligono giapponese, che è un ottimo antiossidante e lenisce la pelle. Poi applica un siero illuminante e rassodante dall’immediato effetto antigas, dopodiché usa un contorno occhi schiarente tutto naturale e infine una crema a base di acido ialuronico che protegge anche dai raggi del sole (SPF 30).

A questo punto, ecco che spunta il segreto più importante e cioè un integratore a base di vitamine A, C, E, manganese, rame ed estratto di olive. Pare che sia davvero la ‘ciliegina sulla torta’!

Anche voi ritenete questa artista un’icona indiscussa del nostro tempo?