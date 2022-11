Facciamoci due conti: quanto costa all’anno mantenere un cane? Finalmente la risposta

Avere un cane è sicuramente un’esperienza meravigliosa, ma è bene sapere in anticipo quanto costa in un anno mantenere il nostro dolce amico.

Che il cane sia il migliore amico dell’uomo siamo tutti d’accordo. Questi tenerissimi animali dimostrano costantemente il loro amore incondizionato al proprietario e chiunque ne abbia avuto o ne abbia in casa uno sa perfettamente di cosa stiamo parlando. Tuttavia, proprio perché da considerare a tutti gli effetti un membro di famiglia, avere un cane in casa presuppone dei costi.

Nel momento in cui si decide di adottarlo, è importante non sottovalutare le cure a cui ha diritto ed essere consapevoli di avere il dovere di non trascurarlo. Ovviamente, stabilire una cifra esatta per la spesa annuale da affrontare per mantenere un cane non è semplicissimo. Su un’eventuale stima possono infatti incidere diversi fattori non preventivati come, ad esempio, un intervento.

Importante tenere presente poi che più l’animale cresce e maggiori sono le cure di cui ha bisogno. Non tutti i proprietari di animali poi hanno bisogno di ricorrere ad un dog sitter, servizio che comporta ovviamente delle spese. Insomma, per ogni cane la storia sarà differente, ma proviamo ugualmente a fare un calcolo approssimativo della cifra che potrebbe costare ogni anno provvedervi.

Quanto costa mantenere un cane in un anno: i calcoli da fare

Alimentazione – Quando decidiamo di allargare la famiglia con un bel cagnolino, dobbiamo mettere in conto che la maggiore somma di denaro andrà spesa per il cibo ma anche per importanti integratori in base alla taglia, al peso e allo stile di vita del cane. Per quelli piccoli, che tendenzialmente stanno chiusi in casa per gran parte del tempo, dovremo spendere circa 1 o 2 euro al giorno, quindi si parla di 30 euro al mese. L’alimentazione di quelli medi, invece, richiede più o meno 50 euro al mese. Se poi abbiamo un animale di grossa taglia, si può arrivare anche a 150 euro. Ad ogni modo, per quanto riguarda il cibo, è consigliabile acquistare i prodotti su Internet al fine di risparmiare.

Cure veterinarie – Queste sono assolutamente essenziali per tenere in buona salute il nostro amico a 4 zampe. Sterilizzazione, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari ecc. sono fondamentali. Se si sceglie di farlo castrare o sterilizzare, il costo potrebbe oscillare tra i 150 ed i 300 euro. I vaccini sono sempre raccomandati: quelli principali costano circa 140 euro per il primo anno e la metà per il richiamo annuale. Per gli antiparassitari dobbiamo calcolare tra 5 e 10 euro al mese in base al tipo di prodotti e alla taglia dell’animale.

Accessori – All’elenco vanno aggiunti ovviamente gli accessori come ciotole, collare, guinzaglio, giocattoli, spazzole, shampoo, eventuale museruola (obbligatoria per alcuni cani), ecc. In base alla qualità e alla grandezza del cane, i prezzi variano e si può arrivare anche a 1000 euro. Senza contare che alcuni vanno cambiati periodicamente come i giocattoli e questi possono costare da 10 a 15 euro l’uno.

Toelettatura – Questo è un campo in cui è veramente impossibile indicare una cifra: molto dipende dalla razza, dal servizio richiesto, ecc. Considerando di fare questo trattamento un paio di volte all’anno, si può prevedere una spessa annuale tra i 100 e i 200 euro. Se si opta per una toelettatura casalinga, si deve tenere conto del costo della tosatrice (tra i 50 e i 150 euro), delle spazzole, dello shampoo, delle gocce per le orecchie, ecc. (tra i 40 e gli 80 euro)

Addestramento e dog-sitting – Mandare”a scuola” il vostro cucciolo può comportare una spesa di:

50-120 euro per l’iscrizione

10-15 euro per un’ora di lezione di gruppo

120 euro all’anno per una sessione mensile

Se invece volete affidarlo ad un dog-sitter, le tariffe di solito si aggirano sui 10/20 euro al giorno.

In base a quanto detto, possiamo dire che un cane di piccola taglia può costare all’anno circa 400 euro, mentre si parla anche di più di 1000 euro per uno più grande. Per l’aspetto sanitario, è possibile anche decidere di fare un’assicurazione. In questo caso si parla di 200 euro ogni anno.

E voi avete a casa un cane?