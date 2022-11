Ha deciso di non rimuovere più i peli: adesso le sono cresciuti anche sul viso e si mostra a tutti così

Ha deciso di non rimuovere più i peli dal suo corpo: adesso le sono cresciuti anche sul viso e si mostra a tutti così. Immagini incredibili!

Nella società odierna esiste ancora un acceso dibattito su come le donne dovrebbero essere e su come dovrebbero mostrarsi agli altri.

A tal proposito, sempre più femministe rivendicano il proprio diritto di non depilarsi per cercare di allontanarsi il più possibile dallo stereotipo della donna oggetto del secolo scorso. Non tutte ovviamente sono d’accordo con questo punto di vista. Pertanto, la discussione prosegue in modo acceso e per fortuna nel nostro Paese ognuna è libera di essere come vuole, anche se spesso questo può generare l’odio da parte dei cosiddetti haters.

Quest’oggi, però, non vogliamo affrontare questo discorso tanto complesso quanto delicato, ma vogliamo mostrarvi le immagini di una donna che deciso di non rimuovere più i peli dal suo corpo ed essere libera da qualsiasi tipo di pregiudizio.

Ha deciso di non rimuovere più i peli: adesso le sono cresciuti anche sul viso

Quella che vogliamo raccontarvi oggi è la storia di LaRae Perkins, una donna americana di 40 anni che ha deciso di smettere di rimuoversi i peli. La sua lotta con la propria immagine inizia a soli 12 anni quando le viene diagnosticato l’ovaio policistico che le ha causato da sempre la formazione di una leggera peluria sul volto. Pertanto, LaRae nella sua vita si è sempre sottoposta a ceretta, ma nell’ultimo periodo questa è diventata per lei troppo aggressiva, così ha deciso di smettere.

Ovviamente la sua scelta l’ha portata a dover affrontare una lunga serie di giudizi e commenti non sempre costruttivi che, però, lei ha saputo trasformare in forza ed accettazione di sé. Un’impresa davvero difficile se si considera quanto gli haters possano essere spietati sul web e non solo. Ad ogni modo, oggi la donna ha deciso di mostrarsi sui social così com’è senza filtri né veli. Del resto, il suo problema ha origine a livello medico e le causa di per sé già troppa sofferenza. Motivo per cui la Perkins ha deciso di accettarsi senza se e senza ma, diventando un modello di riferimento per tantissime altre persone.

Oggi si mostra a tutti così

Ad oggi LaRae Perkins è felice ed orgogliosa di essere così com’è e non si cura del giudizio degli altri. Inoltre, vive in modo sereno e tranquillo il proprio disturbo fisico.

Per questi motivi, ha deciso di mostrarsi a tutti senza filtri sul proprio profilo Instagram, pubblicando tantissime foto personali in cui non cerca di nascondere la peluria nemmeno sul volto.

Guardate un po’ le immagini con i vostri stessi occhi. Che cosa ne pensate? A noi la sua storia ha colpito davvero tantissimo!