Scommetto che non hai mai usato le bucce d’arancia cosi: il trucchetto che ti cambierà la vita

Tutti sanno della loro esistenza, ma in pochissimi hanno usato le bucce d’arancia così: questo trucchetto furbissimo ti cambierà la vita.

Chi lo dice che solo le bucce di banana hanno una funzione ‘particolare’ e possono anche non essere gettate dopo aver mangiato il frutto? Abbiamo appena scoperto che anche le bucce d’arancia possono essere usate in modo piuttosto insolito. L’avreste mai immaginato? Fate attenzione a questo trucchetto furbissimo: siamo certi che vi cambierà la vita!

Man mano che andiamo avanti, prendiamo sempre più la consapevolezza che in cucina non si spreca assolutamente nulla. E questo trucchetto di cui vi parleremo tra pochissimo ce ne da sempre di più la conferma. Che siano prodotti scaduti – come, ad esempio, il latte – o parti di un determinato cibo che non pensavamo mai di poter utilizzare, sono davvero tantissimi gli sprechi che siamo soliti fare tra i fornelli di cui non ce ne rendevamo mai conto.

Se anche voi eravate soliti buttare le bucce d’arancia dopo averne mangiato il frutto, siamo certi che appena leggerete queste nostre parole non lo farete più. Curiosi di saperne di più? A breve, infatti, vi diremo cos’è possibile farci: il trucchetto a cui non avete mai pensato!

Usa le bucce d’arancia così: il trucchetto ti lascerà completamente senza parole

Siete degli amanti del pulito, ma non riuscite mai a trovare il prodotto che fa al caso vostro? Come darvi torto! Se adesso, però, vi dicessimo che avete la possibilità di creare a casa vostra uno sgrassatore del tutto naturale che rimuoverà anche lo sporco più ostinato? È questa la clamorosa scoperta a cui abbiamo fatto riferimento poco fa e che ci ha completamente lasciati senza parole. Si tratta di uno sgrassatore da creare comodamente a casa propria con delle semplicissime bucce d’arancia. Capiamo insieme qualche cosa in più su questo incredibile trucchetto.

Per creare questo incredibile sgrassatore, gli ingredienti sono:

Le bucce di un’arancia o, al massimo, due;

Acqua;

Contenitore spray;

Detersivo per piatti liquido;

Acido citrico.

Rintracciate tutti gli ingredienti, non ci resta che spiegarvi qual è il procedimento:

Prendete l’arancia, toglieteci tutta la buccia e tagliatela in piccolissime parti;

Aggiungete le bucce d’arancia tagliate in un contenitore spray ed aggiungeteci 2 cucchiai di acido citrico, acqua calda ed una goccia di detersivo per piatti;

Agitate per bene in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino alla perfezione e lasciate riposare il tutto per circa 30 minuti;

Filtrate il composto ed iniziate ad utilizzarlo per le vostre pulizie casalinghe.

Il vostro sgrassatore all’essenza d’arancia è fatto: pazzesco, non trovate?

Cosa aspettate? Non spendete soldi per prodotti che, magari, non risolveranno mai il vostro problema. Provate voi stessi a creare il vostro sgrassatore fai da te e noterete subito delle grosse differenze.