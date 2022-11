Usa questo e ti sbarazzerai per sempre di quelle fastidiose macchie di candeggina sui vestiti

Quelle macchie di candeggina sui vestiti sono parecchio fastidiose per te? Usa questo e te ne sbarazzerai per sempre.

Tutti noi conosciamo ed utilizziamo la candeggina e sappiamo benissimo quanto questo prodotto sia indispensabile per igienizzare e disinfettare, ma non possiamo fare a meno di notare quanto – spesso e volentieri – questo provochi dei danni irreversibili ai nostri capi d’abbigliamento. Basta anche una piccola goccia e, purtroppo, i nostri vestiti sono completamente rovinati.

È capitato anche a voi di indossare uno dei vostri capi d’abbigliamento preferiti durante le classiche pulizie domestiche e di macchiarvi accidentalmente con della candeggina? A noi tantissime volte. E non possiamo assolutamente nascondervi quanti vestiti siamo stati costretti a buttare perché completamente rovinati da questo spiacevolissimo imprevisto. Ad oggi, però, siamo pronti a dire ‘addio’ a questo problema: come? Scopriamolo insieme.

Se anche voi siete stanchi di indossare grembiuli o gettare quei vestiti sporchi di candeggina, siete incappati nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo com’è possibile togliere quelle fastidiose macchie con due semplicissimi prodotti. Non vi servirà granché, ve lo garantiamo, ma il risultato che riuscirete ad ottenere sarà fenomenale. Scopriamone di più.

Dici ‘addio’ alle macchie di candeggina dai vestiti con due semplici prodotti: resterai di stucco

Sono davvero tantissimi gli imprevisti che possono capitare agli amanti del pulito, ma i vestiti con delle macchie di candeggina è sicuramente tra i peggiori. Soprattutto quando si è soliti indossare dei capi d’abbigliamento che più adoriamo, è davvero bruttissimo vedere che questi vengono danneggiati da questo prodotto. Cosa è possibile fare, quindi, in questi casi? Recentemente, se ricordate, vi abbiamo spiegato cosa occorre fare per dire addio alle lenzuola ingiallite dal tempo e dall’umidità e farle ritornare nuove, ma come si può rimediare a questo imprevisto?

Se si vuole davvero dire ‘addio’ alle macchie di candeggina dai vestiti, infatti, non bisogna fare altro che usare due semplicissimi prodotti. No, state tranquilli, non stiamo parlando di qualcosa che è difficile da rintracciare o che, addirittura, non avete in casa, ma di due ‘ingredienti’ facilmente reperibili in qualsiasi negozio e dimora. Curiosi di saperne di più? Parliamo proprio dell’aceto – e, fate attenzione, non a quello di mele, che serve a tutt’altro, ma a quello bianco – e dell’alcol. Vediamo il procedimento da eseguire:

1. Mischiate una sola tazza di aceto bianco ed una sola di alcol in un barattolo;

2. Prendete un panno, bagnatelo leggermente ed iniziate a picchiettare sulla macchia di candeggina;

3. Terminata quest’operazione, procedete al lavaggio del capo d’abbigliamento con acqua fredda;

4. Ripetere il passaggio finché la macchia non sparisce del tutto.

Semplice ed economico, non trovate anche voi?

Provate anche voi questo trucchetto infallibile e vi assicuriamo che salverete tutti i capi macchiati.