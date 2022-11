Aggiungila al cioccolato e preparerai una torta da leccarsi i baffi con solo 2 ingredienti: ne usciranno tutti matti

Se aggiungi questo ingredienti al cioccolato preparerai una torta da leccarsi i baffi: provaci anche tu e vedrai che ne usciranno tutti matti.

Siete appena tornati a casa e i vostri piccoli vi hanno detto che hanno voglia di dolce? Non disperatevi troppo! Stiamo per darvi la ricetta di un dolce che riuscirà a fare impazzire non solo i più piccoli, ma anche la vostra dolce metà. La difficoltà di preparazione, vi assicuriamo, è davvero minima. E, soprattutto, si prepara solo con due ingredienti. Siete pronti a saperne di più? Provateci anche voi e resterete estasiati dal risultato.

Se per preparare questo dolce avete impiegato solo 5 minuto, vi assicuriamo che anche in questo caso – seppure impiegherete qualche minuto in più – il risultato che ne uscirà fuori sarà davvero pazzesco. Tutto quello che ci occorre, come dicevamo precedentemente, è del cioccolato ed un altro ingrediente che vi sveleremo tra pochissimo. Si tratta di un connubio fantastico, pronto a soddisfare il palato di tutti.

Molti di voi penseranno che è davvero impossibile ‘creare’ una torta col cioccolato e quest’altro ingrediente, ma non è affatto così. Provateci anche voi a farlo ai vostri familiari e vi assicuriamo che si leccheranno tutti i baffi.

Aggiungi questo ingrediente al cioccolato ed assapora anche tu quest’incredibile torta: sarà pazzesca

Se avete intenzione di stupire i vostri cari con un secondo piatto gustosissimo ed un dolce insolito ma ugualmente succulento, siete incappati nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi daremo la ricetta di un dolce squisito che si prepara con l’uso di solo due ingredienti. Clamoroso, non trovate? Come darvi torto!

Tutto quello che ci serve per questa torta è, come dicevamo poco fa, del cioccolato e…della ZUCCA! Si, avete letto proprio bene: è proprio questo tipo di frutto che, abbinato alla cioccolata, darà vita ad un dolce che farà leccare a tutti i baffi. Scopriamo insieme, però, le dosi e il procedimento:

250 grammi di cioccolato fondente;

½ kg di zucca.

Il primo procedimento da fare per la preparazione di questo dolce è tagliare la zucca, prenderne la polpa sprovvista di filamenti e semini e cuocerla in forno per circa 40 minuti a 180 gradi. Di seguito tutti gli altri passaggi:

Cotta la polpa della zucca, prendetela e mettetela in una ciotola di vetro e frullatela fino a farne venire un composto vellutato;

Nel frattempo, sciogliete il cioccolato per bene ed, in seguito, aggiungetelo alla zucca frullata.

Versa il composto in un stampo e cuocilo in forno – già precedentemente pre riscaldato a 170 gradi – per circa 40 minuti;

Sfornate la torta e gustatevi questa prelibatezza insieme ai vostri cari.

Et voilà, il dolce con solo due ingredienti è pronto. Cosa aspettate? Correte a prepararla anche voi.