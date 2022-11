Vai matto per il limone? Allora dovresti provare questo gustosissimo secondo piatto: farai contenti tutti

Prepara questo gustosissimo secondo piatto con il limone ed assapora insieme ai tuoi familiari questa bontà: farai contenti tutti.

Chi lo dice che il limone può essere utilizzato solo per digestivo o per condire le insalate? Forse non tutti lo immaginano, ma con un semplicissimo agrume del genere si può preparare un gustosissimo secondo piatto. Fai attenzione a tutto quello che ti stiamo per proporre e preparalo anche tu per i tuoi cari, ti assicuriamo che ne verrà fuori una vera e propria prelibatezza.

Non è assolutamente la prima volta che vi diciamo quanto in cucina c’è bisogna di fantasia e di come, anche da un semplicissimo ingrediente, ne possa uscire fuori una vera squisitezza. Avete letto, a proposito, cosa vi abbiamo recentemente proposto con la carne macinata? Si tratta di un secondo piatto decisamente gustosissimo, che è pronto a mettere d’accordo grandi e piccini.

Dopo quest’alternativa alle polpette, però, non possiamo non proporvi un piatto squisito con il limone. Anche voi ne andate matti e non vedete l’ora di saperne di più? Prendete carta e penna ed iniziate a segnare tutto quello che stiamo per dirvi.

Prepara questo secondo piatto squisitissimo: ti servirà solo un po’ di limone

Se proprio recentemente vi abbiamo dato un’ottima alternativa al ‘classico’ piatto di pasta, stavolta non possiamo fare a meno di spiegarvi come sia possibile cucinare un secondo piatto squisitissimo con un semplice limone. Avreste mai immaginato che un agrume col sapore aspro potesse essere cucinato? In moltissimi già lo fanno, ma questa ricetta che stiamo per darvi è qualcosa di pazzesco. Siete curiosi di saperne di più?

Se non avete idee per la cena di stasera, vi consigliamo vivamente di cucinare un bel piatto di straccetti di pollo con limone. Già da adesso avete l’acquolina in bocca, vero? Come darvi torto! Scopriamo insieme quali sono gli ingredienti che ci occorrono e qual è il procedimento.

300 gr di pollo fatto a straccetti;

1 limone premuto;

Farina quanto basta;

Una noce di burro.

Facilissimo, no?

La prima cosa da fare è prendere una padella antiaderente e fare sciogliere una noce di burro;

Nel frattempo, in una ciotolina mettete la farina, immergeteci i vostri straccetti di pollo e mischiateli per bene;

Infarinati tutti gli straccetti di pollo, metteteli nella padella con un fettina di limone;

Trascorsi pochi minuti, versate il succo di limone e fate in modo che gli straccetti terminino la cottura;

Mescolate fino a quando il pollo non è cotto in una succulenta crema di limone.

Questo sfiziosissimo secondo piatto è pronto per essere servito e gustato da tutti i tuoi ospiti.

Provateci anche voi e vi assicuriamo che si leccheranno davvero i baffi!