Basta con le solite unghie rosse: la manicure perfetta per Natale 2022 è questa; idee e consigli per un look esclusivo.

Manca sempre meno all’inizio del periodo più bello dell’anno. Le festività di Natale sono ormai alle porte e c’è già chi ha iniziato a decorare la propria casa: si, c’è anche chi ha già addobbato l’albero! Ma che ne dite di dare un tocco natalizio anche alle vostre unghie?

Quasi sempre, per il mese di Dicembre, optiamo per il colore rosso, che, senza dubbio, è uno dei simboli assoluti del Natale. Ci sono, però, tantissime altre idee a cui forse non hai mai pensato e che renderanno le tue unghie super fashion in vista delle festività. Se sei in cerca di consigli per l’ultima manicure dell’anno, sei nel posto giusto!

Manicure Natale 2022: rendi le tue unghie più belle che mai durante le feste

Anche le unghie meritano di essere decorate! Ebbene sì, è Natale anche per loro e cosa c’è di meglio di una manicure natalizia per il mese di Dicembre? Chiariamo una cosa: col rosso non si sbaglia mai. Da sempre è simbolo di regalità e di vita e, sin dall’antichità, è il colore maggiormente associato al Natale. Non a caso, insieme all’oro, è il colore più scelto per le decorazioni dell’albero o, in generale, di case e negozi. Se, però, sei in cerca di una valida alternativa per un look più originale, questo consiglio fa al caso tuo. Che ne pensi del verde?

Tra i colori tipici delle festività, infatti, c’è anche il verde, che immediatamente ci fa pensare all’amatissimo albero di Natale. Potrete optare un la tinta unita in tutte le unghie, con il dettaglio glitterato all’indice. Si, abbiamo svelato la parola d’ordine per la nail art di Natale: glitter! È un tocco a cui non puoi dire di no perché l’effetto luccicante è l’ideale in un periodo di festa: sarà ottimo anche per il veglione di Capodanno! Se hai paura di eccedere, segui il consiglio che ti abbiamo dato sopra: opta per i glitter soltanto su un’unghia e lascia le altre a tin unita. Un’altra idea pazzesca è quella del french glitter: i brillantini saranno solto sulla punta dell’unghie, che per il resto resterà nude. Puoi scegliere il verde, ma anche l’oro e l’argento, colori mai sempre perfetti per le festività di Natale. Una scelta glamour, ma allo stesso tempo raffinata. E per le più creative?

Questo è un periodo dell’anno in cui ci si può davvero sbizzarrire con i disegni sulle unghie. Potrai scegliere di decorare le tue unghie con tantissimi simboli delle feste, dai fiocchi di neve all’albero di Natale, fino all’agrifoglio. E tu, cosa aspetti a correre dalla tua estetista e dare vita alle tue Christmas Nails?