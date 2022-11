La prossima sarà una settimana nera per questo segno ma invece quest’altro navigherà nell’oro e avrà la fortuna tutta dalla sua parte.

In base al periodo e alla data di nascita ci viene assegnato un segno dello zodiaco. Sono 12 e prendono il nome ognuno da una costellazione. Negli ultimi anni si è parlato di un tredicesimo, dal nome Ofiuco. Se così fosse potrebbero cambiare molte cose, e potrebbe, forse, cambiare anche il nostro segno.

Al momento non ci sono certezze quindi possiamo continuare ad indentificarci con il nostro, quello di nascita. Ad ognuno, per una predisposizione maggiore rispetto ad un altro, vengono assegnate delle caratteristiche. Anche in base a queste affrontiamo quello che ci succede in modo diverso da un’altra persona. Infatti ci sono quelli che sono definiti più combattenti e quindi, in base a questa loro natura, affrontano ogni cosa con il sorriso e cercano di andare avanti con forza; ci sono invece quelli che non riescono mai a vedere la luce e tendono ad abbattersi continuamente davanti alle difficoltà.

In base a come siamo, abbiamo affrontato in modo diverso questi ultimi mesi del 2022. Adesso siamo quasi alla fine di novembre dato che manca una settimana: che cosa succederà nei prossimi giorni? Vi anticipiamo che ad un segno la fortuna gli volterà le spalle ma un altro navigherà nell’oro.

La prossima sarà una settimana nera per questo segno mentre quest’altro navigherà finalmente nell’oro

La fortuna non sarà al fianco dei Gemelli che stanno per avviarsi verso giorni turbolenti, in cui le difficoltà sono dietro l’angolo pronte ad emergere. Queste si aggrapperanno spesso facendoli cadere in uno stato di pessimismo assoluto. Il sorriso che molte volte vi ha contraddistinto svanirà per qualche giorno.

Non procede bene il lavoro. La tensione accumulata si farà adesso sentire e vi causerà non pochi problemi. In questi casi è meglio mantenere la calma per evitare di arrivare ad un punto di non ritorno. Stessa tensione porterete a casa. Le discussioni con il partner vi lasceranno in uno stato di sconforto. Volevate il suo aiuto ma comportandovi con aria fredda e irosa otterrete il contrario. E’ proprio in questi momenti che dovete pensare con lucidità e razionalità. Un altro segno, invece, navigherà nell’oro: parliamo del Toro.

Questo riuscirà a portare a termine tutti gli obiettivi a cui ha lavorato nei mesi scorsi. Le soddisfazioni che avranno lo faranno stare con il sorriso tutto il tempo. Potranno allacciare importanti collaborazioni che potrebbero portare in futuro a ottimi risultati e grandi compensi. Anche nella sfera sentimentale ci saranno belle novità, come l’incontro, per i single, di persone interessanti. Passione alle stelle con loro e la stessa accompagnerà anche la vita di coppia dove dopo diverse discussioni ci sarà nuovamente il sereno.