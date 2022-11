Quante volte a settimana è corretto lavare i capelli: attenzione, non è come tutti pensano

La chioma è la cornice del nostro volto e va trattata con cura, ma sai quante volte a settimana è opportuno lavare i capelli?

I capelli sono da sempre al centro di un dibattito che ancora oggi non vede d’accordo tutti: quanti lavaggi effettuare in una settimana affinché la nostra chioma risulti in perfetta salute? Secondo alcuni troppi shampoo in una settimana la danneggerebbe seriamente, secondo altri invece i capelli andrebbero lavati addirittura ogni giorno.

Chi ha ragione? Rispondere con certezza a questa domanda è alquanto complicato per non dire impossibile. Non c’è una regola esatta che valga per tutti neanche in questo caso e bisogna fare delle distinzioni per valutare qual è l’abitudine giusta al riguardo.

Certamente, effettuare lavaggi solamente ogni tanto non è positivo perché ciò potrebbe rovinare il cuoio capelluto con irritazioni e allergie. Per non parlare dell’aspetto del capello che dopo un po’ risulterebbe opaco e appiattito. Fare lo shampoo una volta ogni giorno può in effetti sembrare esagerato: il timore è quello di indebolire troppo la chioma che sarebbe sottoposta ad uno stress eccessivo.

Come regolarsi allora?

Quante volte si possono lavare i capelli in una settimana? Segui questa regola e ti troverai bene

Tenendo presente che ogni tipo di chioma è un caso a sé, ciò che deve essere chiaro a tutti è che i capelli vanno lavati in base alle proprie necessità, anche se dovesse trattarsi di una volta al giorno. L’ideale sarebbe lavare i capelli un giorno sì ed uno no, ma è chiaro che se si va in palestra o se si hanno per natura i capelli molto grassi, lo si può fare quotidianamente.

L’accumulo di sebo e sudore sono infatti micidiali per il cuoio capelluto e una scarsa pulizia potrebbe portare a spiacevoli conseguenze. Ovviamente, sarebbe da evitare l’utilizzo di prodotti troppo aggressivi ma se le circostanze lo impongono, è meglio non trascurare questa routine importante ai fini dell’igiene.

Tra l’altro è bene tenere a mente che anche lo shampoo ha le sue regole ben precise: strofinare troppo le ciocche ad esempio non è una saggia idea, bisogna poi massaggiare con cura il prodotto fin sulle punte e risciacquare bene.

Valide alternative allo shampoo: ne conosci qualcuna?

Infine c’è da ricordare che lavare i capelli con acqua e sapone non è l’unica possibilità. Ci sono varie tecniche che non contemplano i normali detergenti come ad esempio il cowash, che prevede il mescolamento di zucchero e balsamo. Oppure il No Poo a base di bicarbonato o i prodotti naturali a base di limone.

Insomma, avere una certa costanza nel lavare i capelli è fondamentale e, se per necessità vi trovate a doverlo fare tutti i giorni, non è un problema.